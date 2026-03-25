Venerdì 27 marzo sarà svelato l'esito del televoto che è stato aperto poche ore fa e che mette in palio l'immunità dalle prossime nomination. Nei sondaggi su GF Forum Free e su Angolo delle notizie è sempre Alessandra Mussolini la favorita rispettivamente con il 54,22% e il 40% dei voti totali. Più arretrati gli altri tre concorrenti del GF Vip che sono finiti in nomination durante la terza puntata.

Le percentuali provvisorie

Sono in quattro a giocarsi l'immunità dalle nomination che saranno fatte nella prossima puntata del GF Vip, ma i fan sembrano avere le idee molto chiare su chi premiare.

Oggi, 25 marzo, i risultati provvisori del sondaggio su GF Forum Free svelano che Alessandra è in netto vantaggio su tutti gli altri concorrenti che sono al televoto con lei: il 54,22% dei 332 utenti che hanno partecipato a questa votazione fino ad ora, vorrebbero salvare Mussolini da una possibile futura eliminazione.

Anche su Angolo delle notizie la donna è in testa con il 40% delle preferenze totali, numeri che potrebbero crescere ancora con il passare dei giorni visto l'affetto che il pubblico sembra avere nei suoi confronti.

I numeri degli altri concorrenti del GF Vip

Quando mancano più di due giorni alla quarta puntata del GF Vip, Francesca è l'unica che sembra poter insidiare Alessandra nel televoto per l'immunità.

Su GF Forum Free, infatti, Manzini ha ricevuto 20,48% delle preferenze, invece su Angolo delle notizie è al 30%.

Molto più indietro ci sono Lucia con il 15,36% da una parte e il 20% dall'altra e Marco, che fino ad ora ha ottenuto il 9,94% e il 10% dei voti totali.

Dario Cassini è il primo eliminato

Il televoto che sarà chiuso nel corso della puntata del GF Vip del 27 marzo non decreterà un'eliminazione, ma servirà a rendere immune uno dei quattro concorrenti che sono in sfida.

Martedì scorso, però, il gruppo ha perso un suo componente: Dario è stato il meno votato e ha dovuto abbandonare la casa ad una sola settimana di distanza dal suo ingresso.

Ad influire sull'uscita dell'attore potrebbero essere stati gli scontri che ha avuto con Antonella, amatissima dal pubblico tanto quanto Alessandra e pochi altri inquilini di questa edizione del reality di Canale 5.