A chi andrà l'immunità tra i quattro concorrenti del Grande Fratello Vip che sono al televoto? I risultati parziali dei sondaggi su Reality House (207 partecipanti) e GF Forum Free (426 votanti), svelano che Alessandra Mussolini è nettamente in vantaggio su tutti rispettivamente con il 50% e il 53,76%. Il flirt con Renato Biancardi, invece, sembra non aver aiutato Lucia Ilardo nel risalire nella classifica dei preferiti del pubblico (è ferma al 15,02%).

I risultati aggiornati al 26 marzo

Venerdì 27 marzo sarà chiuso il televoto per il concorrente preferito dal pubblico del GF Vip tra i quattro che sono in nomination.

Ad oggi, 26/03, al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 426 utenti e il 53,76% ha votato per Alessandra.

Secondo posto in classifica, ma con distacco importante, per Francesca: soltanto il 20,19% darebbe l'immunità all'attrice comica.

Scendendo ancora si trova Lucia, terza con il 15,02% e non troppo lontana da Marco, ultimo con l'11,03%.

Alessandra Mussolini verso l'immunità

Anche i risultati del sondaggio che è stato fatto su Reality House sono a favore di Alessandra, prima in classifica con il 50% (ovvero 104 dei 207 voti totali).

La medaglia d'argento in questa votazione va a Francesca (22% e 45 preferenze) e quella di bronzo a Lucia (16% e 34 voti).

Fanalino di coda è sempre Marco con il 12% (24 preferenze).

Questo televoto servirà per rendere immune uno dei quattro concorrenti che si stanno sfidando da alcuni giorni, invece la prossima eliminazione dovrebbe avvenire martedì 31 marzo.

Rosario rompe il silenzio su Lucia

Nelle prossime puntate del GF Vip si potrebbe parlare del passato sentimentale di Lucia, in particolare della tormentata storia d'amore che ha vissuto con Rosario.

In queste ore, infatti, è stata pubblicata l'intervista che il ragazzo ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo e non sono mancati i riferimenti e le frecciatine all'inquilina della casa.

Il giovane, inoltre, ha detto chiaramente che direbbe "sì" a un'eventuale invito degli autori per un confronto con la ex fidanzata, un po' come è avvenuto martedì corso tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane.