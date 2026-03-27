Tra poche ore Ilary Blasi svelerà l'esito del televoto che ha aperto martedì scorso, quello sul preferito dal pubblico del Grande Fratello Vip tra i quattro inquilini che sono in nomination. Nel sondaggio su GF Forum Free, al quale hanno partecipato 451 utenti, Alessandra Mussolini ha sbaragliato la concorrenza con il 53,44%. L'unica che potrebbe insidiare questa leadership è Francesca Manzini, che è seconda in classifica ma con il 20,40%. Ultimo Marco Berry con l'11,09%.

Chi sarà immune dalle nuove nomination

Nel corso della puntata del GF Vip del 27 marzo saranno svelate le preferenze dei telespettatori: durante la diretta, in particolare, sarà assegnata l'immunità al concorrente più votato tra quelli che sono in nomination da alcuni giorni.

I sondaggi online sembrano parlare chiaro su chi dovrebbe vincere il televoto di questa settimana.

Dei 451 utenti che hanno preso parte alla votazione su GF Forum Free, ad esempio, il 53,44% apprezza Alessandra e vorrebbe darle l'immunità.

Anche su Angolo delle notizie è Mussolini a primeggiare con il 40% dei voti totali e un distacco abbastanza rilevante su tutti gli altri.

Le percentuali degli altri concorrenti del GF Vip

La seconda concorrente più votata sia su GF Forum Free che su Angolo delle notizie è Francesca, ma le sue percentuali sono nettamente inferiori rispetto a quelle di Alessandra.

A preferire Manzini, infatti, sono il 20,40% nel primo sondaggio e il 30% nel secondo.

Terzo piazzamento per Lucia (15,08% e 20% nelle votazioni online sopra citate) e ultimo Marco con l'11,09% e il 10%.

Le anticipazioni della serata

La quarta puntata del GF Vip inizierà da diverse ore, ma sul web stanno già circolando le anticipazioni di alcune delle cose che accadranno.

Ilary Blasi si occuperà delle tante liti che ci sono state nella casa in questi giorni, a partire da quella di ieri sera tra Raimondo e Giovanni.

Anche Alessandra e Francesca sono ai ferri corti, con Mussolini che ha accusato Manzini di volerle alzare le mani durante una discussione.

Non mancheranno le sorprese: Gionny racconterà la sua storia e poi riceverà un regalo, e lo stesso accadrà a Paola che sente tantissimo la mancanza del figlio Michele.