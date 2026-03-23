Chi sarà il primo eliminato dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip? I fan se lo stanno domandando da alcuni giorni, e i risultati provvisori del sondaggio su GF Forum Free potrebbero aiutare nel farsi un'idea sul concorrente che rischierebbe di più tra i sette che sono al televoto di questa settimana. Solo l'8,70% dei 471 utenti che hanno partecipato a questa votazione salverebbe Lucia Ilardo, che quindi sarebbe una seria candidata all'uscita. Tra gli inquilini più apprezzanti online, c'è Raimondo Todaro con il 20,59% delle preferenze totali.

Gli inquilini del GF Vip più a rischio

Martedì 24 marzo un concorrente lascerà la casa del GF Vip e sarà il meno votato tra i sette che sono in nomination da venerdì scorso.

Stando ai risultati del sondaggio su GF Forum Free (basati sulle preferenze di 471 utenti), sarebbero tre gli inquilini candidati all'uscita.

Ad oggi, 23/03, Marco è stato salvato solo dal 7,64% dei partecipanti a questa votazione online e quindi sarebbe tra quelli più a rischio.

Anche Lucia e Dario hanno ricevuto solo l'8,70% dei voti e tra poco più di 24 ore uno dei due potrebbe dover dire addio ai compagni d'avventura per volontà del pubblico.

I concorrenti più amati sul web

Dando un'occhiata alla parte alta della classifica di GF Forum Free sul televoto eliminatorio di questa settimana, si evince che almeno tre concorrenti non dovrebbero rischiare nulla.

Paola è tra i preferiti degli utenti con il 28,87%, e subito dietro di lei c'è Raimondo Todaro con il 20,59%.

Bene anche Francesca, che fino ad ora è stata salvata dal 13,80% dei fan che hanno partecipato a questo sondaggio e il 24 marzo non dovrebbe lasciare il gioco.

Il retroscena su Lorenzo Spolverato

Qualora Lucia dovesse essere eliminata nel corso della puntata del GF Vip del 24 marzo, salterebbe una dinamica che gli autori starebbero preparando per i prossimi giorni.

Su Instagram, infatti, Deianira Marzano ha svelato: "Stanno valutando la possibilità di far entrare Lorenzo Spolverato nella casa per qualche giorno, per poi fargli avere un confronto con Rosario, ex di Lucia".

L'ex concorrente del reality sarebbe un recente flirt dell'attuale inquilina e il suo ingresso potrebbe rimescolare le carte, soprattutto se dovesse essere seguito da quello di Guglielmi.