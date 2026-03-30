Oggi, 30 marzo, andrà in onda la quinta puntata del Grande Fratello Vip, che sarà anche l'ultima per uno dei concorrenti che sono al televoto da venerdì scorso. Dei 567 utenti che hanno espresso una preferenza nel sondaggio di GF Forum Free, solo l'8,82% salverebbe Ibiza Altea dall'eliminazione. A rischio ci sarebbero anche Raul Dumitras e Giovanni Calvario, entrambi fermi al 9,17%.

Le percentuali nell'attesa del verdetto

Nel corso della puntata del GF Vip del 30 marzo ci sarà la seconda eliminazione di questa edizione: il concorrente meno votato tra gli otto che sono in nomination, infatti, dovrà lasciare la casa per sempre.

Al sondaggio di GF Forum Free hanno partecipato 567 utenti e i loro voti sono serviti per stilare una classifica provvisoria delle preferenze di una parte del pubblico del reality.

Gli inquilini che sono agli ultimi posti dovrebbero essere quelli più a rischio: Ibiza, ad esempio, è ferma all'8,82% e stasera potrebbe essere esclusa dal gioco.

Un po' più in alto, ma comunque sempre tra i meno apprezzati online, ci sono Raul e Giovanni a pari merito (9,17%); Marco, invece, è al 9,88%.

I concorrenti del GF Vip più apprezzati sul web

Nei primi quattro posti della classifica generata dai risultati del sondaggio su GF Forum Free ci sono solo donne.

Sul gradino più basso del podio ci sono Adriana e Lucia, terze a pari merito con il 12,52% delle preferenze totali.

Medaglia d'argento a Francesca (12,89%), ma la leader incontrastata è ancora Antonella con il 25,04% dei voti.

Una parte del pubblico, dunque, il 30 marzo eliminerebbe uno tra Ibiza, Raul, Giovanni e Marco.

Le anticipazioni della puntata

Il 30 marzo al GF Vip accadranno molte cose: le anticipazioni del web, infatti, svelano che Ilary Blasi indagherà sul feeling che sembra essere nato tra Francesca e Raimondo, ma anche sulle tante liti che ci sono state in questi giorni.

Adriana e Alessandra avranno la possibilità di riabbracciare i loro figli, invece Ibiza e Blu saranno messe faccia a faccia dopo lo scontro che hanno avuto la notte scorsa.

Stasera un concorrente verrà eliminato definitivamente e un altro finirà in isolamento attraverso un meccanismo ancora top secret.