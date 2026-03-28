Lunedì 30 marzo ci sarà una nuova eliminazione e i telespettatori del Grande Fratello Vip dovranno scegliere chi mandare a casa tra gli otto concorrenti che sono al televoto. I risultati provvisori del sondaggio su GF Forum Free, svelano che Ibiza Altea è ultima con il 7,90% delle preferenze totali (405 utenti), Raul Dumitras è poco più in su con l'8,89% e invece Antonella Elia è in testa con il 26,91%.

Chi uscirà nella prossima puntata del GF Vip

Dopo Dario, un altro concorrente del GF Vip sta per lasciare il gioco definitivamente.

Al termine della puntata in onda venerdì scorso, infatti, Ilary Blasi ha aperto un televoto che porterà all'eliminazione di uno degli otto inquilini che sono stati nominati durante la serata.

Ad oggi, 28 marzo, dei 405 utenti che hanno partecipato al sondaggio su GF Forum Free solo il 7,90% salverebbe Ibiza: visto che la classifica va letta al contrario perché il meno votato sarà escluso, la modella è tra quelli più a rischio.

Lo stesso discorso si può fare per Raul, che per ora ha ottenuto l''8,89% delle preferenze ed è stato superato anche da Giovanni (9,14%) e da Marco (9,88%).

Le inquiline preferite

Guardando la parte alta della classifica su GF Forum Free, si apprende che Antonella è la più votata con il 26,91% e lunedì prossimo non dovrebbe rischiare l'eliminazione.

A sorpresa Francesca è seconda con il 13,33%, davanti ad Adriana che la insegue con il 12,10%.

Fino ad ora Lucia ha ottenuto l'11,85% delle preferenze e per questo si trova a metà tra i concorrenti più amati e quelli che potrebbero uscire nella quinta puntata.

L'addio di Gionny Scandal

Nel corso della puntata del GF Vip che è andata in onda il 27 marzo, c'è stato il primo ritiro di quest'edizione.

Dopo aver parlare del suo passato e delle mancanze che ha sentito nelle prime due settimane di permanenza nella casa, Gionny ha deciso di andare via.

Decisivo sembra essere stato l'incontro con la fidanzata, che aveva raggiunto Roma per provare a convincere il rapper a stringere i denti.

Durante la diretta su Canale 5 non sono mancati gli scontri, i tentativi di chiarimento, le sorprese (come quella a Paola da parte del figlio Michele) e le nomination.