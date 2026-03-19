Venerdì 20 marzo andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip, e Ilary Blasi svelerà il risultato del televoto che è stato aperto martedì scorso in diretta. I risultati provvisori del sondaggio di GF Forum Free (che si riferiscono alle preferenze espresse da 412 utenti), sono a favore di Antonella Elia: con il 34,47%, infatti, l'inquilina risulta essere la preferita del pubblico del web. Ultimo posto per Lucia Ilardo con solo il 3,40% dei voti.

Le percentuali delle votazioni online

Oggi, 19 marzo, al sondaggio di GF Forum Free sul televoto per il preferito della settimana hanno partecipato 412 utenti (dati registrati attorno alle 12:00) e il 34,47% di loro si è esposto a favore di Antonella.

La stragrande maggioranza dei fan che hanno partecipato a questa votazione fino ad ora, dunque, vorrebbero rendere immune la showgirl che nella casa si è già resa protagonista di accesi confronti, a partire da quello con la storica rivale Adriana.

Al secondo posto provvisorio c'è Alessandra con il 23,30%, quindi ben distante da Elia che è saldamente in testa a questa classifica.

Volpe è terza con il 17,72%, con quasi il 10% in più delle preferenze rispetto a Raul che è quarto con il 7,04%.

Inizio in salita per le influencer al GF Vip

Quando mancano poco più di 24 ore alla chiusura del televoto per il concorrente preferito dal pubblico tra gli otto che sono in nomination, le più lontane dall'immunità sembrano essere Ibiza e Lucia.

I risultati parziali del sondaggio su GF Forum Free, infatti, svelano che l'influencer che ha partecipato a Temptation Island l'estate scorsa è stata votata solo dal 3,40% degli utenti totali e per questo motivo è ultima in classifica.

Un po' meglio la "star" di Too Hot too Handle, che è penultima con il 4,13%.

Il verdetto in diretta su Canale 5

Quelle che circolano online sono solo previsioni su come potrebbe andare il primo televoto della nuova edizione del GF Vip: per scoprire chi diventerà immune, infatti, bisognerà guardare la puntata del 20 marzo.

Sarà Ilary Blasi a svelare il nome del concorrente preferito dal pubblico a casa tra Antonella, Alessandra, Adriana, Ibiza, Lucia, Paola, Renato e Raul.