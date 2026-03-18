La nuova edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata e già nella prima puntata è stato aperto un televoto che regalerà l'immunità a uno degli 8 gieffini finiti in nomination. Il pubblico da casa sarà chiamato quindi a votare il proprio preferito tra Antonella, Adriana, Alessandra, Raul, Renato, Ibiza, Paola e Lucia. Chi otterrà più voti sarà immune dalle prossime nomination e, secondo i 265 utenti che, alle ore 10:30 di oggi 18 marzo, hanno partecipato al sondaggio di Grande Fratello Forum Free, a conquistare il titolo di preferito sarebbe Antonella Elia con il 35,09% delle preferenze.

L'ex di Non e la Rai batte la rivale Adriana Volpe che si ferma al 15,85% dei consensi. Male Ibiza Altea, ultima nei sondaggi.

Antonella Elia è la preferita nei sondaggi con il 35,09% dei consensi

Ilary Blasi ha dato il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip nella prima serata del 17 marzo. In gioco 16 concorrenti di cui ben otto sono finiti già al primo televoto. Si tratta di Antonella Elia, Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi, Ibiza Altea, Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Lucia Ilardo. Il loro destino è in mano al pubblico da casa, chiamato a scegliere il proprio preferito. Chi riceverà più voti, conquisterà l'immunità dalle prossime nomination. Il televoto verrà chiuso nella prima serata del 20 marzo e, stando alle proiezioni del sondaggio presente su Grande Fratello Forum free, a conquistare l'ambità immunità sarebbe Antonella Elia.

L'ex di Non è la Rai straccia gli avversari conquistando il 35,09% dei consensi.

Esito del sondaggio: Volpe ferma al 15,85%, ultima Ibiza Altea

Stando a quanto emerge dal sondaggio preso in considerazione, Antonella non sembra avere rivali: tra lei e la seconda classificata Alessandra Mussolini (23,77%) c'è un netto divario che si amplia ancor di più se si considera la terza piazza occupata da Adriana Volpe, ferma al 15,85% delle preferenze. Tra Adriana e Antonella non scorre buon sangue e questo netto risultato, fa intuire da che parte stia il pubblico da casa. Quarta piazza per Raul Dumitras con il 6,42%, seguito da Renato Biancardi (6,04%), Paola Caruso (4,91%) e Lucia Ilardo (4,15%). Chiude la classifica Ibiza Altea che non va oltre il 3,77% dei consensi.

Partenza tiepida per il Grande Fratello Vip con il 18,4% di share

Partenza tiepida per il nuovo Grande Fratello Vip targato Ilary Blasi. La prima puntata del reality show ha intrattenuto una media di 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4%. Un debutto sottotono se si considera che il Gf Nip di Simona Ventura aveva fatto meglio al debutto. Nulla comunque è ancora detto: il cast di questa nuova edizione promette bene e gli ascolti potrebbero aumentare nel corso delle prossime puntate.