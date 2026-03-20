Oggi, 20 marzo, Ilary Blasi condurrà la seconda puntata del Grande Fratello Vip e nel corso della serata svelerà l'esito del televoto che è stato aperto martedì scorso. Dei 460 utenti che hanno partecipato al sondaggio su GF Forum Free, il 33,91% darebbe l'immunità ad Antonella Elia; solo terzo posto per la "rivale" Adriana Volpe con il 17,83% delle preferenze.

Il parere dei fan sui social

Antonella ha già vinto un televoto contro Adriana (nel corso della prima puntata del GF Vip) e stasera potrebbe fare il bis.

Stando ai risultati del sondaggio indetto su GF Forum Free (e al quale hanno partecipato 460 utenti), l'immunità potrebbe andare a Elia: la concorrente, infatti, ha ricevuto il 33,91% delle preferenze totali ed è in testa a questa classifica.

Al secondo posto, ma con una distanza abbastanza netta, c'è Alessandra con il 24,13%.

A completare il podio di questa votazione online è Volpe con il 17,83%, quindi sembrano piuttosto basse le possibilità che sarà lei la preferita del pubblico di questa settimana.

Le percentuali degli altri inquilini

A giocarsi la prima immunità di quest'edizione del GF Vip sono in otto, e soltanto uno riuscirà ad ottenerla nel corso della puntata in onda il 20 marzo.

Sempre stando alle preferenze di chi ha partecipato al sondaggio su GF Forum Free, il 6,96% degli utenti apprezza Raul e gli darebbe la possibilità di non essere votato dagli altri concorrenti.

A poche ore dall'inizio della diretta su Canale 5, Renato ha ricevuto il 5,43% dei voti e Paola il 4,78%.

A contendersi l'ultimo posto, invece, sono Ibiza con 3,70% e Lucia con il 3,26%.

Le anticipazioni della seconda puntata del GF Vip

Cosa accadrà stasera al GF Vip? Federica Panicucci ha dato qualche anticipazione al termine della diretta odierna di Mattino Cinque, a partire da una sorpresa che riceverà Alessandra dall'esterno.

Non mancheranno gli aggiornamenti sulla rivalità tra Adriana e Antonella, che saranno messe di nuovo faccia a faccia durante la puntata del 20 marzo.

Selvaggia Lucarelli, infine, non risparmierà commenti pungenti e critiche agli inquilini che l'hanno convinta meno in questi primi giorni di permanenza tra le mura più spiate d'Italia.