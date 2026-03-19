Dopo essersi ritrovate al Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe non hanno fatto nulla per chiarire le incomprensioni del passato. Nel dettaglio, la conduttrice trentina ha sostenuto che la tranquillità in casa viene messa a repentaglio a causa dei continui sbalzi d'umore della showgirl: "Le dinamiche le crea lei". Al contrario Ibiza Altea ha spezzato una lanci a favore di Antonella.

Adriana critica Antonella

In un momento di relax con Ibiza Altea, Adriana Volpe è tornata a commentare l'atteggiamento di Antonella Elia mostrato all'interno del reality show.

La conduttrice trentina ha sostenuto che gli equilibrio all'interno della casa spesso vengono messi a dura prova dai continui cambi d'umore della Elia: "È destabilizzante. Le dinamiche le crea lei". Nonostante tutto Adriana crede anche che Antonella abbia un lato sensibile, ma che difficilmente esce sotto i riflettori forse per paura di apparire fragile. Dal canto suo Ibiza non sembra d'accordo con la coinquilina al punto che ha spezzato una lancia a favore di Antonella: "È intimidita, non è una persona cattiva". Le parole della modella, però, non hanno trovato d'accordo Volpe che ha immediatamente replicato dicendo che in casa ci sono persone esuberanti come Alessandra ma che a differenza di Antonella non stravolge la tranquillità degli altri concorrenti.

Lo sfogo della Elia

Il giorno prima anche Antonella Elia ha punzecchiato Adriana Volpe.

Nel dettaglio, la showgirl si è ritrovata a parlare con Ibiza e Barbara sui motivi del mancato feeling con la conduttrice e ha affermato: "Non siamo mai state amiche. Non c'è nulla da chiarire, ma lei è una persona falsa come Giuda". Inoltre la 52enne ha sostenuto che Adriana sia una persona molto stratega: "Lei ti usa quando le fa comodo e poi ti getta".

L'opinione di alcuni utenti del web

La rivalità tra Antonella e Adriana è oggetto di discussione fra gli utenti di X: da un lato c'è chi si è schierato con la Elia, mentre dall'altro con Volpe.

Un utente ha affermato: "Adriana deve smetterla di fare la vittima".

Un altro utente ha aggiunto: "Mi dispiace ma Antonella vince 10 a 0 su Adriana. Trovo che sia falsissima". Un ulteriore utente ha invece commentato: "Adriana ha ragione. Il cambio d'umore repentino di Antonella è troppo". Infine un utente ha ammesso di non credere a nessuna delle due concorrenti: "Secondo me fanno tutto solo ed esclusivamente per hype".