Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini si è resa protagonista di una conversazione surreale con Antonella Elia. Quest'ultima ha fatto notare alla coinquilina che il latte può dare fastidio a chi soffre di colite, ma la replica dell'ex deputata non ha tardato ad arrivare: "Meglio il latte che la Lucarelli, quella si piazza sulla stomaco".

Alessandra Mussolini punge Selvaggia Lucarelli

Martedì 17 marzo su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del GFVip.

Dopo un primo botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini è andata in cucina e anziché prendere un bicchiere d'acqua si è presa il latte.

A quel punto Antonella Elia ha chiesto alla coinquilina: "Non ti fa male il latte? Non soffri di colite?". "Mi fa molto bene. Meglio il latte che la Lucarelli, quella si piazza sulla stomaco", la replica di Mussolini. Alla frase ironica dell'ex parlamentare non sono mancate le risate degli altri concorrenti presenti al reality show. In un secondo momento, Mussolini convinta di non essere ripresa dalle telecamere ha ammesso di aver esagerato nei confronti dell'opinionista, in quanto si era ripromessa di non voler affatto avere discussioni con Lucarelli. Tuttavia la concorrente ha sostenuto di essersi arrabbiata quando ha visto che Selvaggia Lucarelli si è rivolta a lei in modo sgarbato toccando la sua vita privata.

questo scambio tra alessandra e antonella non mi sto sentendo bene pic.twitter.com/Iy7bwrfPPo — s💥🫧 (@maiunajoia_) March 17, 2026

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il ritorno del GFVip.

Un utente ha scritto: "Ragazzi ma Alessandra Mussolini è troppo forte". Un altro utente ha aggiunto: "Antonella Elia e Alessandra Mussolini sono le mie protette in quest'edizione". Tra i vari utenti c'è chi ha elogiato Selvaggia Lucarelli: "È proprio nata per fare l'opinionista in questo tipo di reality". Un altro utente ha invece elogiato il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi: "Mi è mancata tantissimo. È ironica, leggera. Per tutto il tempo non mi sono mai annoiata nonostante le tre ore di diretta".

Tra gli spettatori del reality c'è anche chi ha ironizzato sul fatto che nel cast ci siano alcuni ex concorrenti di Ballando con le Stelle: "Scusate ma in casa hanno chiamato tutti quelli che hanno litigato con Selvaggia Lucarelli su Rai1. Vedi Mussolini, Todaro e Cassini".