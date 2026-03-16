"Non devo pensare di stare a casa mia", queste le dichiarazioni di Alessandra Mussolini a Forum in merito al suo ingresso al Grande Fratello Vip. Vedendo le immagini dei quattro concorrenti che si trovano già nel loft, l'ex deputata ha confidato di non tollerare alcuni atteggiamenti visti come ad esempio camminare scalzi per tutta la casa e poi salire con i piedi sul divano.

Alessandra Mussolini: 'Mi devo dare una calmata'

Alessandra Mussolini è pronta ad entrare nella casa del GFVip.

Ospite a Forum, la diretta interessata vedendo le immagini dei quattro concorrenti che si trovano già nella casa (Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea) ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti: "Questi mangiano solo yogurt.

Ma poi li vedo un po' sbracatelli: no quando sta in casa mica mette i piedi nudi così così sul divano, penso di no". Nonostante ci siano cose che non tolleri, la futura concorrente ha ribadito che vuole affrontare il percorso al reality show con leggerezza: "Mi devo calmare! Non devo pensare di entrare e di stare a casa mia".

ALESSANDRA MUSSOLINI CHE GIÀ NON LI SOPPORTA PERCHÈ PARLANO TROPPO E CAMMINANO SCALZI, SI STA PORTANDO UN URINATOIO PER LE EMERGENZE E SI STA GIÀ LAMENTANDO PER IL CIBO AHSJDJDKFK AMO GIÀ TUTTO CIÒ #GFVIP #ForumMediaset pic.twitter.com/qqpxTvpaXG — 𝑨𝒍𝒆 (@alxssj0) March 16, 2026

Cosa pesano gli utenti del web sull'ingresso dell'ex parlamentare

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulla partecipazione al GFVip da parte di Alessandra Mussolini.

La 63enne risulta essere un personaggio molto diviso anche per via del suo cognome e per le sue ideologie del passato.

Un utente ha detto di voler guardare il percorso di Mussolini senza pregiudizi: "Giudicherò Alessandra solo ed esclusivamente per le dinamiche all'interno del programma". Un altro utente ha aggiunto: "So già che ci darà grandi soddisfazioni". Un ulteriore fan del programma ha affermato: "Lei e Antonella Elia sono le mie preferite". Un utente ha commentato: "Non vedo l'ora di vedere Alessandra Mussolini ascoltare i giudizi di Selvaggia Lucarelli dopo la lite avvenuta a Ballando con le Stelle". Tra i vari utenti c'è chi è convinto che la concorrente farà un ottimo percorso e chi invece non riesce a dimenticare il suo passato politico: "Mi dispiace ma proprio non ce la faccio a guardare Alessandra Mussolini come fosse una concorrente qualsiasi. Proprio no". "Sto già adorando Alessandra", ha invece affermato un fan.