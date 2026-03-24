"Un cafone, gli ho dato troppa confidenza", queste le affermazioni di Antonella Elia sull'atteggiamento di Dario Cassini. Tutto ha avuto inizio perché l'attore ha chiesto di potersi sedere sempre allo stesso posto durante la puntata del Grande Fratello Vip. Secondo la showgirl il modo di fare dell'inquilino sarebbe stato poco signorile nei suoi confronti visto che si era seduta prima lei sulla poltrona.

Scintille tra Antonella e Dario

Nella giornata di lunedì 23 marzo, Dario ha chiesto ai concorrenti del GFVip di potersi sedere sempre sulla stessa poltrona durante le puntate.

Nonostante il concorrente abbia dato delle motivazione e tutti sono sembrati acconsentire, Antonella Elia è apparsa subito infastidita dalla richiesta dell'attore: "Io mi stavo sedendo in puntata, ma lui mi ha tolto la poltrona perché ha detto che c'erano delle inquadrature migliore. Un cafone, gli ho dato troppa confidenza". E ancora: "Tutti hanno una doppia personalità in questo mondo, mai che ne fosse uno che è per quello che si mostra. Non gli rivolgo più la parola, mi sono offesa". Inizialmente tra i due concorrenti sembrava esserci un ottimo feeling, ma giorno dopo giorno la convivenza al reality show ha iniziato a pesare sempre di più.

Antonella infastidita da Dario: “Non gli rivolgo più la parola” 💥 #GFVIP pic.twitter.com/F5gI0pO2Rk — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 23, 2026

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commento i dissapori tra Antonella e Dario.

Un utente ha scritto: "La Elia resta la mia concorrente preferita". Un altro utente ha commentato: "Mi dispiace ma Dario ha avuto proprio una caduta di stile". Tra gli utenti c'è chi ha affermato: "Scusate ma questa discussione è surreale. Ma come vi viene in mente di discutere per una poltrona e per le inquadrature". Un altro spettatore ha affermato: "Ma non rompesse Antonella; come piacciono a lei le telecamere piacciono anche agli altri". Infine c'è chi ha affermato: "Sicuramente Dario stasera verrà eliminato, ma a me questo dissing con la Elia piaceva tantissimo".

GFVip: anticipazioni 3^ puntata

Intanto stasera 24 marzo su Canale 5 alle 21:40 circa (subito dopo La Ruota della Fortuna) andrà in onda la terza puntata del GFVip.

Stando alle anticipazioni la conduttrice Ilary Blasi si occuperà delle varie discussioni avvenute in casa, ma anche del bacio tra Lucia e Renato. Antonella Elia riceverà la visita del suo ex compagno Pietro Delle Piane. Inoltre verrà letto il verdetto del televoto che vede la prima eliminazione ed infine, tornano le nomination.