Martedì 17 marzo su Canale è iniziato il Grande Fratello Vip. Parlando con Francesca Manzini nel post puntata, Marco Berry si è reso protagonista della prima gaffe: "Del Debbio beve veramente?". Mentre Manzini è apparsa subito in imbarazzo, la regia ha immediatamente focalizzato l'inquadratura su un'altra stanza della casa.

La gaffe di Marco Berry

Tutto ha avuto inizio nel post puntata del reality show, quando Francesca Manzini stava parlando con Dario Cassini della imitazioni che riesce a fare. L'attore si è complimentato con la coinquilina, mentre Francesca ha ammesso che a differenza del collega non riesce a fare l'imitazione di personaggi del sesso opposto al suo: "Io imito solo Gianluca Nuzzi e Paolo Del Debbio ma non riesco a farli uguali".

A quel punto si è intromesso nella conversazione Marco Berry e ha elogiato il giornalista e conduttore di Dritto e Rovescio: "Mi fa morire dal ridere". Pochi istanti dopo si è reso protagonista di un'uscita infelice: "Ma quindi tu lo conosci? Del Debbio beve veramente? No? Beve?". Mentre Francesca Manzini è apparsa in imbarazzo e ha detto di non frequentare lontano dai riflettori il conduttore, la regia ha deciso di cambiare l'inquadratura su un'altra zona della casa.

i vip sparlando dei loro colleghi si sono già fatti censurare 😭 pic.twitter.com/wpIx4xrHR4 — 𝘧𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 💉 (@fillerlover) March 18, 2026

La reazione degli utenti del web

La frase pronunciata da Marco Berry non è passata inosservato agli spettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha scritto: "Ma non sono neanche entrati che già si fanno censurare". Un altro utente ha ironizzato: "Marco Berry se continua così non arriva neanche alla prossima settimana". Un utente con sarcasmo ha affermato: "Ma quindi beve o non beve?". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Inutile che la regia censura, tanto ormai il danno è fatto". Infine c'è anche chi ha sottolineato l'imbarazzo di Manzini: "In quel momento Francesca si sarebbe voluta sotterrare".

Ascolti tv: partenza in salita per il GFVip

Nel prime time di martedì 17 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai 1 la terza puntata della fiction Le libere donne con protagonista Lino Guanciale ha vinto la serata con 3.046.000 spettatori pari al 18.7% di share dalle 21:51 alle 23:45.

Su Canale 5 il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi è stato seguito da 2.146.000 spettatori con uno share del 18.4% dalle 22:01 alle 1:14 (Night a 1.049.000 e il 28.2%, Live a 645.000 e il 19.6%). Su Tv8 Italia’s Got Talent ha siglato il 2,8% di share con 487.000 spettatori.