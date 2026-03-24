I riflettori sul Grande Fratello Vip si sono accesi una settimana fa, ma per alcuni concorrenti la convivenza forzata sembra già essere arrivata al limite. Dopo una discussione avuta con Antonella Elia, Dario Cassini si è reso protagonista di un'uscita infelice che non è affatto passata inosservata agli utenti del web: "Sei io esco ho dei figli, lei è sola".

Scintille tra Dario e Antonella

Per tutta la giornata al GFVip, Antonella e Dario si sono punzecchiati.

L'attore ha chiesto di sedersi sempre allo stesso posto durante la puntata per scaramanzia, ma a quanto pare la showgirl non è sembrata propensa.

Successivamente Cassini ha lamentato di aver trovato alcune pillole nel beauty della Elia e l'ha accusata di avergliele nascoste per dispetto. A peggiore la situazione fra i due è stata la regia del reality show che ieri sera ha chiesto ai concorrenti di essere sinceri e chiedere chi vorrebbero fosse eliminato: Elia non ci ha pensato su due volte a fare il nome di Dario. Quest'ultima nel corso di uno sfogo con Lucia Ilardo ha rinnovato le critiche ad Antonella ma nel mentre si è reso protagonista di un'uscita infelice: "Senti, io esco ma ho una vita. Ho degli affetti, dei figli, ho degli amici e una carriera. Lei se esce, è sola".

Domani sera Antonella creerà il devasto se trasmetteranno questa clip #GFVIP pic.twitter.com/GuM3MuNaDR — trashtvstellare (@tvstellare) March 23, 2026

GFVip: critiche da parte del web all'indirizzo di Cassini

La frase pronunciata da Dario Cassini non è passata inosservata agli utenti del web sintonizzati su Mediaset Extra (canale dove viene trasmesso il reality show in diretta 24 su 24): in molti hanno considerato le parole dell'attore un colpo basso all'indirizzo della showgirl.

Un utente ha detto: "In puntata Antonella creerà il devasto se trasmetteranno questa clip". Un altro utente ha aggiunto: "Trovo che la frase detta da Cassini sia di una violenza inaudita". Un altro utente ha affermato: "Dario ha colpito e affondato nel privato della Elia". Un utente ha scritto: "Quello che ha detto Dario non si può sentire". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato che c'è una linea sottile da rispettare: "Non bisognerebbe mai confondere le dinamiche di gioco con la vita privata". "Tutti sanno quanto Antonella soffra che non sia riuscita ad avere figli e che non ha una relazione stabile nella vita, ma come se niente fosse continuano ad attaccarla sulla mancata maternità", ha invece concluso un utente.