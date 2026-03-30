A poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato nel segreto del confessionale di essersi infatuata di Raimondo Todaro: "Mi piace". La diretta interessata ha precisato che non intende fare alcun passo verso il coinquilino poiché è felicemente fidanzato. Al tempo stesso però la comica non ha potuto fare a meno di nascondere la simpatia che nutre verso il ballerino.

Le dichiarazioni di Francesca

Fin dall'inizio del GFVip tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro c'è stato un forte feeling, ma entrambi hanno sempre dichiarato che si tratta di amicizia.

Nella puntata di venerdì i due concorrenti hanno vinto una gara di ballo e quindi hanno avuto la possibilità di dormire suite: la comica è apparsa entusiasta, mentre il ballerino ha pensato immediatamente alla sua fidanzata.

In queste ore, Manzini nel segreto del confessionale ha rivelato di essersi infatuata di Raimondo: "Mi piace, sarei falsa se dicessi che non mi piace". Al tempo stesso, però, la comica è apparsa molto realista in quanto ha precisato che non farà alcun passo per conquistare Todaro: "Non voglio fare la miciona con un uomo fidanzato".

Todaro frena sul rapporto con Manzini

Intanto Francesca e Raimondo si sono ritrovati in sauna insieme e durante una chiacchierata lontana da occhi indiscreti, la comica ne ha approfittato per parlarne con il diretto interessato: "Mi fai stare bene, sei un regalo per me".

Manzini ha poi proseguito, spiegando che di solito è molto chiusa con le persone che non conosce ma il ballerino siciliano è riuscito a tirare fuori la parte migliore di lei.

Vedendo Raimondo sulle sue, la concorrente lo ha tranquillizzato: "Non spaventarti, voglio solo essere sincera".

GFVip: cosa succede nella quinta puntata

Stasera 30 marzo su Canale 5 torna in onda una nuova puntata del GFVip.

Tra gli argomenti trattati da Ilary Blasi ci sarà spazio per le diverse discussioni accadute in settimana all'interno della casa: Ibiza Altea sembra essere più isolata all'interno del reality show. Alessandra Mussolini e Adriana Volpe riceveranno la visita dei figli: Giselle per la conduttrice trentina ed i tre figli per l'ex europarlamentare. Inoltre verrà messo sotto la lente d'ingrandimento il rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. Infine verrà letto il verdetto del televoto e ci saranno nuove nomination.