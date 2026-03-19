A poche ore dalla seconda puntata del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea è finita al centro di una polemica sul web a causa di una frase pronunciata nei confronti di Renato Biancardi. I due concorrenti da giorni si stuzzicano in quanto hanno mostrato un certo feeling, ma la modella mentre preparava una tisana al finocchio ha lasciato intendere che il musicista fosse poco virile.

La frase di Ibiza finita al centro delle polemiche

Grazie all'Open House del GFVip, Renato e Ibiza hanno avuto modo di conoscersi da una settimana.

Tra i due c'è stato subito un certo feeling, tanto che anche loro stessi hanno lasciato intendere che potrebbe nascere qualcosa all'interno del reality show.

In particolare, la modella ha ammesso che fisicamente Renato non è il suo tipo di uomo ideale ma c'è qualcosa di lui che la incuriosisce. Di conseguenza i due hanno iniziato a flirtare e non sono mancate frase piccanti: "Qui sta andando tutto bene, ma lui non lo sopporto più", ha detto la modella. Poi ha aggiunto riferendosi al coinquilino: "Chi ti ha detto che ho voglia di baciarti?". Nella serata di mercoledì 18 marzo, Ibiza si trovava in cucina quando stava preparando una tisana. Dal canto suo Renato ha chiesto se fosse una tisana al finocchio e la modella senza pensarci su due volte ha affermato: "Sì, un po' come te".

“è al finocchio?”

“si un pò come te” 😳 pic.twitter.com/nEXPQW5COo — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 18, 2026

La reazione degli utenti del web

Ovviamente l'intento di Ibiza Altea non era quello di pronunciare una frase omofoba, ma probabilmente voleva stuzzicare Renato Biancardi sulla sua virilità.

Sul web, però, gli utenti non hanno affatto gradito quanto detto dalla modella e quindi ne è scaturita una polemica. Uno spettatore ha scritto: "Che caduta di stile quella di Ibiza". Un altro utente ha aggiunto: "Davvero no sense la frase pronunciata dalla modella". Un utente è apparso più critico nei confronti della modella: "Ma davvero pensano di essere simpatiche facendo queste allusioni?". Un altro utente ha aggiunto: "Che schifo. Nel 2026 dobbiamo ancora sentire queste frasi un tv". Tuttavia c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore della concorrente: "Ma ragazzi si tratta di una frase goliardica, non c'era affatto l'intento di offendere".