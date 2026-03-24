La notte appena trascorsa al Grande Fratello Vip è stata piuttosto "bollente" per Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Il giorno seguente i due concorrenti hanno raccontato quanto accaduto ad Alessandra Mussolini, ma entrambi hanno ammesso che dopo aver amoreggiato non intendono affatto intraprendere una relazione affettiva: "Quello che succede, succede".

GFVip: scatta il bacio tra Lucia e Renato

A notte fonda, mentre tutti i concorrenti del GFVip stavano dormendo Lucia e Renato si sono scambiati delle effusioni.

Il giorno seguente i due diretti interessati si sono ritrovati a parlare con Alessandra Mussolini su quanto accaduto fra loro.

Lucia ha esordito: "Stanotte abbiamo amoreggiato, ma non voglio chiedergli nulla. Non sono una persona pesante, se le cose accadono arrivano in modo spontaneo ma non voglio chiedergli nulla". A fare eco ci ha pensato Renato: "Ne avevo davvero bisogno". Dal canto suo la ragazza ha ammesso: "Ma cosa significa? Stare insieme è un piacere, non un bisogno". A quel punto Alessandra ha elogiato i due per la maturità mostrata: "Voi siete dei privilegiati, perché avete trovato un punto di riferimento a differenza di altri". D'accordo con l'ex europarlamentare, Lucia e Renato hanno ribadito che nessuno dei due pensava che accadesse una cosa simile ma al tempo stesso non intendono concedersi l'esclusività: "Si sa queste cose poi come vanno a finire.

È così spontaneo, perché magari poi uno dice una parola fuori posto e si litiga", ha aggiunto Renato. Infine i due concorrenti hanno ammesso di essersi trovati casualmente, ma ad oggi non sanno cosa potrebbe accadere fra di loro.

Cosa pensano gli utenti del web

Su X, il primo bacio scambiato al reality show non è passato inosservato agli utenti sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha criticato la regia: "Scusate ma gli autori sono del mestiere? Per una cosa che stavamo vedendo, perché hanno cambiato l'inquadratura?". Un altro utente ha affermato: "Ma com'è successo che Lucia e Renato si sono baciati, quando fino a ieri non si vedevano neanche?". Un ulteriore utente ha aggiunto: "Dopo il bacio perché si evitano?".

Uno spettatore ha commentato: "Quindi Lucia e Renato vogliono solo essere amici speciali, ho capito bene?". Un utente ha criticato la ragazza: "L'ha fatta davvero brutta a Ibiza, sapendo che a lei piace Renato". Un altro utente ha invece punzecchiato il musicista: "Se con questa mossa vuole far ingelosire Ibiza, direi che sta davvero fuori strada". Infine c'è chi ha criticato entrambe i concorrenti: "Sono alla ricerca di una clip, palese".