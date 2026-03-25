Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi ha deciso di nominare Lucia Ilardo nonostante tra i due la notte prima c'era stato un bacio. Nel post puntata la gieffina è apparsa piuttosto infastidita dalla scelta del concorrente tanto che ha deciso di redarguirlo: "Mi hai fatto passare male". Secondo la ragazza infatti, Renato avrebbe dovuto avere la sensibilità di proteggerla dopo le critiche ricevute in diretta.

Lucia delusa con Renato

Durante le nomination della terza puntata del GFVip, Renato ha deciso di fare il nome di Lucia.

Incalzato da Ilary Blasi, il concorrente ha spiegato che per motivi affettivi non poteva nominare gli altri che erano seduti al tavolo con lui: "Raul è mio fratello, con Ibiza ho chiarito e Alessandra è come fosse parte della mia famiglia". In puntata Ilardo ha rivelato di aver compreso la scelta dell'inquilino, ma nel post puntata la gieffina ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa: "Perché mi hai nominata? Mi hai fatto passare male, perché il messaggio che è passato è che neanche la persona che mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi".

In puntata, Lucia è stata messa in discussione per il bacio con Renato pur sapendo dell'interesse di Ibiza. Quest'ultima ha infatti sostenuto che quella che considerava essere un'amica all'interno del reality show si è comportata con leggerezza.

Il commento di alcuni utenti del web

La nomination di Renato a Lucia è stata oggetto di discussione tra i telespettatori del GFVip, tanto che su X diversi utenti hanno espresso un parere contrastante: da un lato c'è chi pensa che il musicista non abbia avuto tatto nei confronti della coinquilina, mentre dall'altro c'è chi pensa che il gioco non debba mai essere messo in discussione.

Senza mezzi termini un utente ha affermato: "Renato è proprio un uomo senza attributi". Un altro utente ha aggiunto: "Che infame Renato". Tra i vari utenti c'è chi ha commentato: "Mi dispiace ma qui Biancardi ha avuto una caduta di stile". Un ulteriore utente ha scritto: "Lui con la nomination è come se avesse messo le mani avanti per sminuire il bacio".

Tra i vari spettatori, però, c'è anche chi ha affermato: "Lucia e Renato sono solo amici speciali, quindi lei di cosa si lamenta?". Un altro ha affermato: "Renato è palesemente interessato a Ibiza, così come Lucia a Nicolò. Entrambi si sono baciati per far ingelosire gli altri due".

GFVip: ascolti in calo

Intanto martedì 24 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai 1 il gran finale della fiction Le libere donne ha vinto con 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share dalle 21:50 alle 23:48. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha totalizzato 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3% dalle 22:02 alle 1:16 (Night a 755.000 e il 21%, Live a 464.000 e il 14.3%). Su La7 DiMartedì Più dalle 22:03 alle 00:29 ha ottenuto il 15.2% e in sovrapposizione supera Canale5 al 14.6%.