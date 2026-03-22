Nella casa del Grande Fratello Vip la convivenza forzata non sempre è facile per i concorrenti. Nella serata di sabato 21 marzo, Marco Berry ha criticato l'atteggiamento di Nicolò Brigante e non ha affatto utilizzato mezzi termini: "È tutto fisico, ma zero cervello". Berry ha poi sostenuto che sua figlia ha la metà degli anni dell'imprenditore, ma fa ragionamenti più sensati.

Lo sfogo di Marco Berry

Parlando con alcuni concorrenti del GFVip, Marco Berry ha criticato l'atteggiamento di Nicolò: "Mia figlia a 18 anni ma ragiona meglio di lui che ne ha 33.

È tutto fisico, ma zero cervello". E ancora: "In confessionale si aggrappava al muro dicendo di aver bevuto troppo. Mi diceva anche di far finta di niente in modo che i telespettatori avrebbero pensato che ci stavamo divertendo. Lui ora ragione così con i suoi muscoletti, ma quando avrà 60 anni ne riparleremo". Vedendo l'illusionista indicarlo più volte dalla vetrata, Nicolò è entrato in casa e ha chiesto cosa stesse accadendo: "Cosa c'è che non va?". A stemperare la situazione ci ha pensato Paola Caruso che ha chiesto a Berry di moderare i termini per evitare che la situazione degenerasse: "Lui si è comportato in modo educato. Tu lo stai offendendo, così passi dalla parte del torto".

Solo in un secondo momento Marco Berry ha avuto modo di chiarire con il diretto interessato, spiegando a Nicolò il motivo del suo sfogo: "Io da una vita lotto per fare in modo che non ci sia finzione e che sia tutto vero, ma è una cosa mia.

Non ho apprezzato il fatto che tu mi avesse detto di far finta che ci stavamo divertendo. Stai tranquillo, non ce l'ho con te".

appena dati tre voti all’illusionista si si e ancora si ha fatto un servizio impeccabile pic.twitter.com/y3OTEZ1H5A — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 21, 2026

L'ironia del web

Su X, i telespettatori del reality show sintonizzati su Mediaset Extra hanno commentato lo sfogo di Marco Berry.

Un utente ha affermato: "Se il mago non viene eliminato al televoto, si fa squalificare". Un altro utente ha commentato: "Marco Berry è appena diventato il mio idolo con questo sfogo contro Nicolò". Un ulteriore utente ha affermato: "A me son sembrate offese per il nulla, Marco non mi è piaciuto proprio! Ma davvero vi piacciono le persone così che insultano gratuitamente il prossimo?". Tra i vari utente c'è chi ha commentato: "Prima Marco ha offeso Nicolò, poi si è scusato".