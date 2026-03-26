La convivenza forzata al Grande Fratello Vip inizia ad essere in salita per alcuni concorrenti. In occasione di una chiacchierata con Francesca Manzini, Paola Caruso ha rivolte delle critiche nei confronti di Adriana Volpe: "È furba, provoca con lo sguardo". Secondo la showgirl, la coinquilina avrebbe iniziato a guardarla con occhi diversi da quando ha preso le difese di Antonella Elia.

Scintille tra Paola e Adriana

Tra Paola e Adriana non sembra essere mai scoccata la scintilla della simpatia al GFVip. Parlando con Francesca, Caruso ha raccontato un episodio accaduto in cucina che non ha fatto altro che alimentare la tensione fra le due.

Nel dettaglio, Paola ha raccontato che Adriana ha messo dell'olio nel suo piatto di lenticchie nonostante avesse chiesto di non metterlo: "Secondo me si è offesa". A seguire la diretta interessata ha spiegato di aver inquadrato bene chi ha di fronte: "È furba, provoca con lo sguardo". A detta di Paola, Volpe pare che abbia iniziato a guardarla diversamente da quando in puntata ha deciso di difendere Antonella Elia: "Lei è furba, ma io sono più furba di lei".

Dopo aver ascoltato lo sfogo della coinquilina, Francesca Manzini ha esortato Paola ad avere un confronto con Adriana. Secondo la comica è evidente che fra le due concorrenti c'è un'antipatia reciproca ma crede che sia tutto nato da un equivoco.

Nonostante i consigli di Manzini, Paola Caruso ha precisato di non avere nulla da dire alla Volpe: "Tutto quello che dovevo dire, l'ho già detto".

GFVip: 4 concorrenti al televoto

Terminata la terza puntata del GFVip, sono finiti al televoto quattro concorrenti. Si tratta dell'illusionista Marco Berry, dell'ex volto di Temptation Island Lucia Ilardo, la comica Francesca Manzoni e l'ex europarlamentare Alessandra Mussolini.

Nella puntata in onda venerdì 27 marzo non ci sarà alcuna eliminazione, bensì il concorrente più votato sarà immune alle prossime nomination; mentre il gieffino meno votato finirà in nomination e sarà a rischio eliminazione nella puntata di lunedì 30 marzo.

L'opinione di alcuni spettatori del reality

Su X, gli utenti del web hanno commentato le dinamiche che si stanno sviluppando all'interno della casa più spiata d'Italia. Un utente ha affermato: "Io mi chiedo perché Paola non abbia il coraggio di dire queste cose in faccia ad Adriana". Un altro utente ha commentato: "Personalmente trovo che in quella casa siano tutti furbi, non solo la Volpe. Anzi, tra i più furbi ci sei proprio tu Paola". Un ulteriore utente ha affermato: "Paola non affronta Adriana, perché sa che ne uscirebbe stracciata dal confronto". Un altro utente crede che Adriana tenda a fare la vittima: "Ma basta, la Volpe dalla prima esperienza al GFVip che cerca di fare la maestrina".