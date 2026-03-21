Terminata la seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 20 marzo su Canale 5, Paola Caruso si è resa protagonista di una gaffe nei confronti di Alessandra Mussolini: "Molti nemici, molto onore", nell'imbarazzo generale.

La gaffe di Paola Caruso

Al termine della diretta del GFVip, Paola si è diretta in cucina da Alessandra e ha detto: "Mussolini, molti nemici molto onore".

Sebbene la 41enne abbia pronunciato la frase senza alcuna malizia e riferimento politico, i presenti in cucina hanno immediatamente fatto cenno alla gieffina di stare in silenzio.

Inizialmente però la diretta interessata non è sembrata capire la situazione, tanto che ha replicato: "Perché? È un detto che si dice, è una cosa bella". Il tutto si è concluso con un abbraccio tra Alessandra e Paola.

no ve lo giuro nn può essere reale pic.twitter.com/9BSQO6955j — 𝘤𝘢𝘭𝘭𝘢𝘵𝘦🦂 (@klaus2399) March 21, 2026

La reazione degli utenti del web

La frase pronunciata da Paola Caruso non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, tanto che su X diversi utenti hanno espresso un parere contrastante su quanto accaduto.

Un utente ha affermato: "Ma come ti viene da dire una frase del genere iniziandola proprio con quel cognome?". Un altro utente ha aggiunto: "Ma assurdo prima pronuncia una frase del genere, poi fa la finta tonta dicendo che è un detto che si dice".

Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Paola è davvero un personaggio surreale". Un utente ha invece sorvolato sull'accaduto: "L'incidente diplomatico era dietro l'angolo se metti una concorrente con quel cognome". Un utente ha commentato: "Aiuto ma cosa dice Paola Caruso? Menomale che Alessandra ha fatto finta di niente". "In passato per una frase simile al GFVip ci sarebbe stata la squalifica o comunque un provvedimento disciplinare", ha concluso un altro utente.

The Voice Generations vs GFVip: chi ha vinto

Intanto nel prime time di venerdì 20 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Rai 1 The Voice Generations condotto da Antonella Clerici ha incollato al piccolo schermo 3.274.000 spettatori pari al 23.2% di share dalle 22:01 alle 00:22.

Su Canale 5 il reality show Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi ha ottenuto 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3% dalle 22:04 alle 1:15. Su La7 Speciale TGLa7 – Sì o No ha totalizzato 879.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 MasterChef è stato seguito da 379.000 spettatori. Sul Nove Fratelli di Crozza ha radunato 1.181.000 spettatori con il 6.6% di share.