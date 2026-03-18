In occasione della prima puntata del Grande Fratello Vip, è andato in onda un siparietto divertente tra Paola Caruso e la conduttrice Ilary Blasi. Durante la nomination la concorrente ha saluto Michele, Chanel e Fabio; nel momento in cui la presentatrice ha chiesto perché abbia salutato sua figlia, la concorrente l'ha gelata: "No, è la mia Chihuahua ma è come una figlia".

Il siparietto tra Paola Caruso e Ilary Blasi

A differenza delle precedenti edizione del GFVip, i concorrenti hanno effettuato le nomination anche se poi hanno scoperto che erano per concedere l'immunità e non per l'eliminazione.

Arrivato il turno di Paola Caruso, la concorrente nel segreto del confessionale ha chiesto di fare dei saluti: "Saluto Michele, Chanel e Fabio". A quel punto Ilary Blasi ha chiesto perché avesse salutato sua figlia, ma la gieffina ha affermato: "Ho saluto la mia chihuahua ma è come una figlia, quindi ti capisco". "Praticamente io ho messo il nome dei cani", ha concluso ironica la presentatrice del reality show.

"Saluto Michele, Chanel e Fabio" "Chanel mia figlia?" "no la mia chiuaua" "quindi io ho messo nomi di cani?" 😹🤦‍♀️ #gfvip pic.twitter.com/3Jav3tHIGt — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) March 18, 2026

L'ironia degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il siparietto andato in onda tra Paola Caruso e Ilary Blasi.

Un utente ha elogiato la conduttrice per come sia stata al gioco: "Ilary Blasi è così iconica". Un altro utente ha affermato: "Personalmente penso che Paola Caruso avrebbe potuto evitare tutto questo". Un altro utente ha commentato: "No vabbè Blasi pensava che Paola Caruso avesse salutato la figlia e invece si trattava della cagnolina". Tra i telespettatori c'è anche chi si è soffermato sulla conduzione di Blasi: "Si vede che è nata per condurre quel tipo di reality. Ilary si diverte e non lo nasconde! La prima puntata è filata liscia e non mi ha annoiata neanche mezza volta". "No vabbè Ilary in error quando ha scoperto che Chanel era un cane e non la figlia", ha invece concluso un utente.

GFVip: riassunto prima puntata

Durante la prima puntata del GFVip hanno varcato la porta rossa tutti i concorrenti.

Già dall'ingresso di Antonella Elia non sono mancate scintille con Adriana Volpe: la showgirl ha deciso di non salutare la coinquilina in quanto ha deciso di indossare un vestito dello stesso colore che avrebbe dovuto indossare lei. Anche Alessandra Mussolini ha avuto qualcosa da ridire a Selvaggia Lucarelli e Paola Caruso. A seguire i concorrenti sono stati chiamati a decidere dalla parte di chi schierarsi tra Antonella Elia e Adriana Volpe: il gruppo vincente ha ottenuto dei benefit al contrario dei perdenti.

Infine i gieffini hanno effettuato le prime nomination e successivamente sono stati informati che si trattava per "regalare" l'immunità.