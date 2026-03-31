È scontro totale nella casa del Grande Fratello Vip tra Paola Caruso e Raimondo Todaro. Nel corso della quinta puntata, in occasione di una pausa pubblicitaria la concorrente calabrese ha iniziato ad inveire contro il maestro di danza siciliano per una critica sessista ascoltata sul suo conto: "Tua figlia si vede vergognare di avere un padre così, che schifo".

Paola Caruso vs Raimondo Todaro

Durante la diretta del GFVip, Paola Caruso ha avuto modo di vedere una clip in cui alcuni concorrenti a notte fonda hanno ironizzato sull'atteggiamento troppo provocante di alcune loro coinquiline.

I commenti sono stati considerati sessisti, al punto che Nicolò Brigante e Blu Barbara Prezia sono stati richiamati dal confessionale e sono state invitati a moderare i termini.

Durante una pausa pubblicitaria Paola ha avuto qualcosa da ridire a Raimondo: "Sei schifoso e vergognoso, sei uno schifo di uomo e tua figlia si deve vergognare di avere un padre così che dice queste cose a una madre, ti devi vergognare. Ti devi fare schifo da solo come uomo". La concorrente si è lamentata anche dell'atteggiamento di Francesca, poiché non sarebbe intervenuta per difendere il suo amico Todaro: "Ti devi vergognare anche tu. Con me avete chiuso tutti e due, orribili".

Durante la pubblicità.



Paola a Raimondo: "fai schifo, sei uno schifo di uomo, ti devi vergognare, tua figlia di deve vergognare di come ti rivolgi ad una madre, per me sei morto"



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Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato lo scontro tra Paola e Raimondo: da un lato c'è chi ha preso le difese della concorrente e dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore del maestro di danza siciliano.

Un utente ha affermato: "Mi dispiace ma i figli non si mettono in mezzo durante un gioco. Paola stavolta ha sgravato". Un altro spettatore ha aggiunto: "Caruso ha fatto benissimo. Ma come si permette Raimondo di dare certi giudizi".

Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "La cara Paola che ha criticato Adriana ma sta uscendo fuori lei e la sua cattiveria. I figli non centrano niente non si toccano e neanche come essere genitore, perché Raimondo non l'ha offesa in questo e non ha messo in mezzo il figlio". "Raimondo avrà anche sbagliato a dare della donna leggera alla Caruso, ma lei non è nessuno per tirare in ballo la figlia di Todaro che tra l'altro è anche minorenne".