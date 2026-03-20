"Ho scelto di venire per guadagnare i soldi delle cure", queste le motivazione che hanno spinto Paola Caruso ad accettare di partecipare al Grande Fratello Vip. Parlando con Antonella Elia, Barbara Blu Prezia, Alessandra Mussolini e Renato Biancardi, la 41enne ha ammesso di avere bisogno di soldi in quanto suo figlio Michele a maggio dovrà tornare in America per un intervento chirurgico.

Il racconto di Paola Caruso

In un momento di relax, Paola ha confidato ad Alessandra, Antonella, Barbara e Renato i motivi che l'hanno spinta ad entrare nella casa del GFVip: "A maggio devo andare di nuovo in America per operarlo di nuovo.

Mi sento in colpa, ma ho scelto comunque di venire qui per guadagnare i soldi delle cure". La 41enne ha poi rivelato che il padre del bambino non si è mai interessato delle condizioni di salute di Michele: "Neanche una telefonata, niente. Non posso chiamarlo perché mi ha bloccato ovunque, ma lo informo comunque tramite l'avvocato".

Alle parole della coinquilina, Alessandra l'ha esortata a farsi conoscere bene dai telespettatori in modo da restare il più possibile in gioco. Renato ha invece rivolto degli epiteti nei confronti del padre del bambino, mentre Barbara ha esortato la concorrente a stare serena.

"A maggio devo andare di nuovo in america x operarlo ecco xké anche se mi sento in colpa ho scelto cmq di venire qui per guadagnare soldi x le cure. Il padre si disinteressa di tutto"



Mi dispiace sinceramente x paola caruso🥺❤️‍🩹#gfvip #grandefratellovip

pic.twitter.com/Z3BTw0kIt5 — Quousque tandem abutere patientia mea?✨ (@CarmenDonn89731) March 20, 2026

Che cos'è successo a Michele

Il figlio di Paola Caruso nel 2022 ha subito una lesione permanente al nervo sciatico.

Dopo essere arrivati in Egitto, il bambino ha iniziato ad avere la febbre alta e nonostante le cure la temperatura non scendeva. A quel punto un medico ha proposto di fare una puntura per abbassare la febbre. Inizialmente Paola era scettica, ma successivamente ha deciso di acconsentire. Nello stesso momento in cui è stata effettuata l'iniezione, Michele ha dato un urlo e successivamente quando si è alzato dal letto è caduto in quanto non riusciva a sentire più la gamba. Da quel momento è stato necessario un percorso di cure riabilitative, ma la lesione del nervo sciatico rimarrà per sempre.

Il commento degli utenti del web

Ovviamente le confidenze di Paola non sono passate inosservate ai telespettatori del reality show sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha scritto: "Una madre così è ammirevole". Un altro ha affermato: "Mi dispiace tantissimo che Paola debba affrontare tutto questo da sola". Tra i vari utenti c'è chi ha detto di comprendere lo stato d'animo della donna: "In America ci vuole un rene per curarsi. Capisco perché Paola spera di restare il più possibile nella casa". Infine c'è anche chi ha criticato il padre del bambino: "Che schifo di gente che esiste al mondo. Ok non avere un rapporto con la tua ex, ma la salute di tuo figlio dovrebbe essere al primo posto".