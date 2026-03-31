Martedì 31 marzo nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una discussione tra Paola Caruso e Francesca Manzini. Quest'ultima si è risentita perché la coinquilina al risveglio ha abbracciato solamente Blu Barbara Prezia e non la comica. Nel corso di un confronto-scontro, Paola ha spiegato il suo punto di vista alla coinquilina e ha tagliato corto sull'episodio: "Non sono falsa".

Scintille tra Paola e Francesca

Durante la quinta puntata del GFVip, Paola Caruso e Francesca Manzini hanno avuto un diverbio.

Il giorno seguente, Paola al risveglio ha deciso di abbracciare solamente Blu ma non Francesca che a sua volta si è risentita.

A quel punto Caruso ha spiegato perché ha scelto di ignorare la comica: "Forse lo accetto una volta, ma poi basta. Quando vedo che vai a parlare con tutti, ieri l'ho detto ti perdono perché hai capito di aver sbagliato ma voglio vedere se hai imparato la lezione. Non mi va di abbracciarti, non sono una persona falsa". Nonostante Francesca abbia continuato a ribadire di non aver agito con cattiveria ma di aver solo cercato di mediare tra le altre concorrenti, Paola ha rincarato la dose: "Hai 30 anni, ripigliati. Tira fuori la personalità".

Un dolce e tranquillo risveglio nella Casa del GF Vip 💕✨ #GFVIP pic.twitter.com/KE6kPL6MWT — trashtvstellare (@tvstellare) March 31, 2026

GFVip: il commento degli altri concorrenti

In seguito alla scontro mattutino tra Paola e Francesca, gli altri concorrenti hanno espresso un loro parere.

Alessandra Mussolini ha tagliato corto sulla vicenda: "Paola ti ha salutata da lontano, non è che può abbracciare tutti". Blu ha cercato di spiegare alla comica i motivi che hanno spinto Paola ad evitare di abbracciarla: "Tra voi si è rotto qualcosa. Oggi non puoi chiedere che ti dia un abbraccio. Avete appena litigato, ci sta che reagisca così". "Non ho capito se Francesca fa queste scene per essere consolata o per rimanere al centro dell'attenzione", ha commentato Marco Berry. Renato Biancardi ha esortato Francesca a farsi delle domande se tutti le stanno dicendo la stessa cosa.

L'opinione degli utenti del web

Anche su X, la lite tra Manzini e Caruso non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Un utente: "In quella casa secondo me l'unica lucida è Francesca, altroché". Un altro utente ha affermato: "Paola da ieri sera che sta esagerando". Un ulteriore spettatore ha commentato: "Penso che Paola stia facendo il personaggio". Un utente ha affermato: "Scusate ma davvero state dicendo che Paola avrebbe dovuto abbracciare Francesca dopo ciò che è successo di ieri?".