A poche ore dall'inizio del Grande Fratello Vip, la blogger Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una follower che parla di una lite tra Antonella Elia e Barbara Prezia. Stando a quanto riportato, lo scontro tra i corridoi dell'hotel sarebbe scaturito da una serie di rumori molesti nel cuore della notte al punto da portare la showgirl a perdere la pazienza.

La segnalazione

Nella giornata di martedì 17 marzo, la blogger Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di una sua follower riguardante alcuni concorrenti del GFVip: "Stanotte è accaduta una cosa assurda. C'era Barbara Prezia con altri concorrenti in camera che facevano un rumore esagerato: ridevano, scherzavano e urlavano...Ad un certo punto Antonella Elia ha sbottato ed ha iniziato ad urlare e da lì è partita una lite vera e propria". L'utente ha riportato la segnalazione ha preferito restare anonima, ma al tempo stesso ha spiegato che quando le due future coinquiline si sono ritrovate in corridoio se ne sono dette di tutti i colori.

Ovviamente è bene prendere la notizia come un pettegolezzo di gossip, poiché le due dirette interessate non possono confermare o smentire. Tuttavia Deianira Marzano ha concluso facendo una riflessione personale sull'accaduto lasciando intendere che se queste sono le premesse prima di varcare la porta rossa, non osa immaginare cosa potrebbe accadere quando i concorrenti saranno costretti a vivere 24 ore su 24.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, la possibile lite tra Barbara Prezia e Antonella Elia è stata oggetto di discussione. In merito a quest'edizione c'è grande aspettativa fra i telespettatori poiché è la prima dopo lo scoppio del "caso Signorini".

Un utente ha ironizzato sull'accaduto: "Pensavamo che Antonella Elia li facesse impazzire la prima sera all'interno del reality.

Invece lei è una professionista al punto che li ha fatti sclerare direttamente in hotel". Un altro utente ha affermato: "So già che queste due concorrenti ci daranno molto soddisfazione nella stessa casa". Un ulteriore utente ha invece criticato quanto accaduto a poche ore dall'inizio del programma: "Personalmente sono stanca di vedere litigi basati sul nulla". Un altro utente ha affermato: "Secondo me hanno ingaggiato Antonella Elia con l'intento di creare dinamiche altrimenti sai che noia senza di lei?". Uno spettatore ha commentato: "Antonella Elia è tutto ciò che serviva in un programma come il GF visto che ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e schietto". Infine c'è chi si è detto curioso di vedere come sarà la nuova edizione condotta da Ilary Blasi.

GFVip: anticipazioni prima puntata

Oggi 17 marzo su Canale 5 prende il via una nuova edizione del reality show più longevo della televisione. Alla conduzione c'è Ilary Blasi, mentre come opinioniste si segnala il ritorno di Cesara Buonamici e la new entry Selvaggia Lucarelli.

Dopo l'Open House di venerdì 13 marzo dove hanno effettuato il loro ingresso Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, stasera effettueranno l'ingresso gli altri concorrenti:

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Blu Barbara Prezia

Dario Cassini

Francesca Manzini

GionnyScandal

Giovanni Calvario

Lucia Ilardo

Marco Berry

Paola Caruso

Raimondo Todaro

Nicolò Brigante

Dove e quando seguire il programma

Il GFVip è possibile seguirlo con due prime serate a settimanale: il martedì e il venerdì dalle 21:45 su Canale 5.

Per seguire la diretta dalla casa invece, gli spettatori possono farlo sul Canale 55 del digitale terrestre. Inoltre è possibile seguire il programma anche sull'app Mediaset Infinity in modo del tutto gratuito.