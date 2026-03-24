Il 24 marzo alle ore 21:40 circa su Canale 5 torna la terza puntata del Grande Fratello Vip. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni Antonella Elia avrà un confronto con il suo ex Pietro Delle Piane, ma sul web gli utenti hanno espresso delle critiche nei confronti degli autori per le dinamiche che verranno trattate.

GFVip: anticipazioni 3^ puntata

Nella puntata del GFVip in onda il 24 marzo, Ilary Blasi sarà chiamata a parlare delle diverse dinamiche scaturite all'interno della casa più spiata d'Italia.

In primis c'è lo scontro tra Dario Cassini e Antonella Elia: il primo ha chiesto di sedere sempre sulla stessa poltrona per scaramanzia, ma ha anche accusato la showgirl di avergli nascosto delle pillole.

Anche Alessandra Mussolini e Adriana Volpe hanno discusso, a causa della sveglia mattutina. Marco Berry sembra non sopportare Nicolò, mentre nella notte appena trascorsa Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono baciati. Ma non è tutto perché la Elia nella puntata di oggi rivedrà il suo ex Pietro Delle Piane: i due fino a qualche mese fa stavano effettuando i preparativi per le nozze, ma poi tutto è saltato. Stasera Pietro entrerà nella casa per un confronto con la showgirl, proprio come accaduto nella precedente edizione del reality show alla quale ha partecipato Antonella.

Critiche da parte degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato con scetticismo il confronto in programma tra Antonella Elia e l'ex Pietro.

Un utente ha affermato: "Ma basta, sempre le solite tarantelle". Un altro utente ha aggiunto: "Che noia! Tra qualche puntata finirà a tarallucci e vino, con la Elia che riempie di baci col rossetto rosso Pietro. Mi viene da pensare che la rottura sia dovuta a questa sceneggiata! PS: menomale che stasera su Rai1 c'è Le libere donne". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Tutto da copione. Ancora non riesco a capire quando Antonella sia vera e quando reciti". Un altro spettatore ha affermato: "Poi si lamentano per gli ascolti bassi". Tuttavia c'è anche chi ha sostenuto che l'incontro tra i due ex fosse quasi scritto visto che nella precedente puntata del GFVip l'ex compagno della Elia è stato più volte menzionato: "Ovvio che lo chiamassero è stato al centro delle dinamiche della scorsa puntata".