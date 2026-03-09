HBO Max ha annunciato la realizzazione di una docuserie dedicata alla vita di Gina Lollobrigida, intitolata “Gina Lollobrigida: Diva contesa”. La produzione esplorerà il percorso artistico e personale dell’attrice, considerata una vera icona del cinema italiano e internazionale. Il progetto, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming, si propone di svelare aspetti inediti della figura di Lollobrigida, con un focus particolare sia sulla sua carriera sia sui lati più controversi e complessi della sua vicenda privata.

La docuserie ripercorre le tappe fondamentali del successo di Gina Lollobrigida, una delle attrici italiane più celebri nel panorama mondiale.

La produzione è frutto di una collaborazione fra HBO Max e l’azienda italiana Masi Film, in co-produzione con Sutor Kolonko e Wildside. La serie intende offrire uno sguardo approfondito sui diversi momenti della carriera dell’attrice, dal suo debutto negli anni Quaranta fino alla consacrazione come star mondiale. Saranno presenti materiali d’archivio, interviste esclusive e testimonianze di chi ha conosciuto personalmente la diva. La docuserie punta a restituire la complessità di un personaggio che, come dichiarato dalla produzione, “ha attraversato Hollywood da protagonista, sfidando convenzioni e pregiudizi, spesso catapultata su giornali e rotocalchi non solo per il talento, ma anche per le vicende personali”.

La figura di Gina Lollobrigida: tra cinema e mito

Gina Lollobrigida è stata protagonista di film che hanno segnato la storia del cinema italiano e internazionale, come “Pane, amore e fantasia”, “La donna più bella del mondo”, “La provinciale” e “Notre-Dame de Paris”, recitando al fianco di nomi fondamentali come Vittorio De Sica, Humphrey Bogart e Anthony Quinn. L’attrice ha collaborato con registi di fama mondiale e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, affermandosi anche negli Stati Uniti e diventando simbolo del fascino italiano nel mondo. La Lollobrigida si è distinta anche per il suo impegno nella fotografia e nella scultura, attività alle quali si è dedicata negli anni successivi alla carriera cinematografica.

Il racconto della docuserie si preannuncia articolato, con una particolare attenzione alle fasi meno note della sua vita pubblica e privata, incluse le vicende giudiziarie e i rapporti complessi con i molti personaggi che hanno affiancato il suo percorso artistico e personale. Sarà riservato uno spazio importante anche al confronto con le altre grandi dive del passato italiano.

HBO Max e la valorizzazione del cinema italiano nel mondo

Con questa operazione, HBO Max conferma la volontà di promuovere figure centrali della cultura popolare e cinematografica italiana su scala internazionale. La piattaforma ha recentemente investito in diversi progetti legati al patrimonio cinematografico europeo, contribuendo a diffondere presso il grande pubblico storie e talenti del panorama italiano.

L’immagine e l’eredità di Lollobrigida vengono da sempre riconosciute come parte integrante del patrimonio artistico nazionale e, attraverso la docuserie, si vuole approfondire la comprensione del suo ruolo come “diva contesa” tra Italia e Hollywood.

La produzione, che vede la collaborazione di realtà come Masi Film, Wildside e Sutor Kolonko, punta dunque a rafforzare il legame tra la grande tradizione del cinema italiano e il pubblico globale, restituendo la complessità e il fascino senza tempo di Gina Lollobrigida, una delle icone più amate e discusse della storia dello spettacolo.