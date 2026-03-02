Domenica 1° marzo a Manchester si sono svolti i Brit Awards 2026 considerati i "Grammy inglesi" presso la Co-op Live Arena. Rosalía è stata accompagnata dalla collega Bjork e nel corpo di ballo c'era anche Giulia Stabile. Per quest'ultima si tratta di un traguardo importantissimo visto che sarà anche nel corpo di ballo della popstar spagnola che prevede un tour internazionale.

Alla cerimonia hanno preso parte diversi artisti famosi come Harry Styles e, da segnalare, la vittoria di Olivia Dean. Per Giulia Stabile essere nel corpo di ballo della popstar spagnola significa arricchire il curriculum con un'esperienza internazionale.

L'esibizione ai Brit Awards 2026 per la 23enne e per tutti coloro che hanno partecipato resterà negli annali vista l'importanza della manifestazione. Per quanto riguarda Rosalía, la cantante ha concluso la serata portando a casa la vittoria del Best International Artist Award grazie al brano Berghain eseguito per la prima volta in live.

Giulia balla per Rosalía durante i Brit Awards 2026 pic.twitter.com/YV7KWdg6GV — Giulia Stabile Video✰ (@dailygiugiulola) March 1, 2026

La reazione degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato con entusiasmo la nuova esperienza lavorativa di Giulia Stabile.

Raffaella Mennoia nonché autrice di numerosi programmi Maria De Filippi ha commentato il post pubblicato su Instagram da Rosalía taggando la ballerina italiana accompagnato da un cuore rosso.

Un utente ha scritto: "Giulia Stabile figura nel post di Bjork mentre voi siete ancora qui a sparlare di lei". Un altro fan ha affermato: "Sono veramente felice per Giulia perché non si tratta solo di ballare per una delle più grandi artiste al momento e quindi arricchire perbene il cv… ma lei sta proprio realizzando il sogno di ballare per il suo idolo ed è bella questa cosa". Tra gli utenti c'è chi ha detto: "Ho visto le tappe del tour di Rosalia e Giulia Stabile vedrà veramente tutto il mondo. Che meravigliosa avventura l’aspetta". "Giulia Stabile porta luce ovunque e negli occhi di chi ha la fortuna di conoscerla, i suoi haters li lasciamo parlare nel buio dei loro abisso", ha detto un fan mentre un altro ha affermato: "Giulia sono stra orgogliosa di te".

Un altro utente ha aggiunto: "Tutta Italia deve essere felice per Giulia Stabile". Tra i vari commenti c'è anche chi ha fatto un elogio alla conduttrice di Amici perché da diversi anni a questa parte ha scoperto diversi talenti: "Non Maria De Filippi che si ritrovata Stefano De Martino alla conduzione di Sanremo 2027 e Giulia Stabile nel corpo di ballo di Rosalía. Per non parlare di tutti gli altri cantanti usciti dal talent che oggi hanno un successo mondiale come Annalisa, Alessandra Amoroso, Elodie e tantissimi altri". Un fan ha aggiunto: "Mentre la cucciola viene criticata in Italia, nel mondo scoprono la sua bravura". "Giulia merita tutto questo successo", ha invece affermato un fan.

Giulia Stabile: da Amici al tour mondiale

Giulia Stabile artisticamente è nata ad Amici di Maria: l'allora allieva di Veronica Peparini ha vinto il programma e la categoria ballo. A seguire la 23enne non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni: Maria De Filippi l'ha voluta a Tu si que vales ed è stata nel corpo di ballo dei professionisti del talent show di Canale 5. L'esperienza con Mediaset si è interrotta quest'anno proprio perché la ballerina ha lasciato l'Italia per intraprendere nuove esperienze formative. Quando era un'allieva di Amici, Giulia Stabile raccontò di essere stata bullizzata a causa di alcuni difetti del suo aspetto fisico.

All'interno del talent la ballerina aveva trovato anche l'amore con Sangiovanni (cantante). Una relazione andata avanti per alcuni anni, ma che poi subì una battuta d'arresto improvvista. Nonostante gli ultimi gossip, Giulia Stabile risulta essere single.