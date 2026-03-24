Nella seconda puntata di Grande Fratello in sette tra i concorrenti in lizza sono finiti al televoto per l’eliminazione e ai sondaggi vedrebbero a rischio Marco Berry.

GF, chi é a rischio eliminazione

Al termine della seduta di nomination del gruppo di concorrenti, Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro sono risultati i gieffini più votati dal gruppo per l'eliminazione che sarà decretata alla terza puntata in diretta sulle reti TV e streaming Mediaset.

Intanto, nell'attesa dei risultati del televoto di Grande Fratello Marco Berry risulta essere il concorrente più a rischio, dal momento che verrebbe salvato solo dal 7,92 % delle preferenze espresse dai partecipanti ai sondaggi web indetti sull'attesa eliminazione.

Dario Cassini e Lucia Ilardo sono poi tra gli altri meno votati per il salvataggio , penultimo e terzultimo, rispettivamente votato all’8,54% e all’8,75%. I restanti concorrenti nominati meno a rischio sarebbero poi Nicolò Brigante, che si attesterebbe a quota 11,67% delle preferenze, Francesca Manzini votata al 13,54%. Tra i concorrenti preferiti Raimondo Todaro sarebbe salvo come il secondo concorrente preferito dal pubblico per il 20,21% dei voti e la partecipante preferita sarebbe Paola Caruso, votata per la leadership al 29,38%.