Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono lasciati? I fan del Grande Fratello se lo stanno chiedendo da giorni e oggi, 16 marzo, Amedeo Venza potrebbe avergli dato una risposta definitiva. Stando a quello che ha svelato l'esperto di gossip su Instagram, gli ex concorrenti ribattezzati i Tommavi si sarebbero detti addio da un po', ma non vorrebbero ancora ufficializzare la rottura sui social.

Le novità sulla coppia nata al Grande Fratello

A ridosso dell'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, sui social si sta parlando molto di una coppia che si è formata nella casa più di un anno fa.

Nell'ultimo periodo si è detto e scritto di tutto su Mariavittoria e Tommaso, in particolare sul fatto che entrambi avrebbero cancellato ogni traccia del loro rapporto su Instagram.

Oggi, 16 marzo, Amedeo Venza si è esposto su questa vicenda svelando: "Si sono lasciati ufficialmente, ma al momento non vogliono rilasciare nessun comunicato".

L'esperto di gossip si è detto certo della rottura tra i Tommavi, poi ha invitato i fan a non indagare sulla nuova vita da single di entrambi gli ex concorrenti del GF: "Le storie finiscono, accettatelo. Tutti e due stanno vivendo senza problemi".

⚪ VOLEVATE IL COMUNICATO ? ECCOLO... OVVIAMENTE NON VE LO DA LEI COME PROMESSO MA IL SUO BEST FRIEND ..SE LO VOLETE DA LEI ASPETTATE CHE AUMENTI IL CANALE A PAGAMENTO CHE 6 EURO SONO POCHI 🤣 ⚪#tommavi #helevier #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/pI8qI3vUKW — GF VIP NEWS (@GfDei45241) March 16, 2026

La reazione dei fan sui social

Le voci di rottura tra Mariavittoria e Tommaso circolavano da settimane, ma solo negli ultimi giorni i fan si sono accorti che dai profili social di entrambi sono spariti tutti i contenuti di coppia.

"Volevate il comunicato? Eccolo", "Ma è così difficile essere chiari? Perché far parlare un'altra persona?"; "Tutto questo è ridicolo", "Dite la verità e basta", "Cos'è tutto questo mistero?", "Si confidano con Venza e non parlano con chi li segue da più di un anno, follia", "Questi giochini hanno stufato", si legge su X in questi giorni.

Il tira e molla all'interno della casa

Mariavittoria e Tommaso si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello un anno e mezzo fa, ma l'amore non è nato subito.

Dopo mesi d'amicizia e una profonda indecisione, la dottoressa ha ceduto al corteggiamento del compagno d'avventura: la relazione tra i Tommavi è stata molto altalenante, infatti il pubblico ha assistito a diversi momenti di crisi.

Fuori dalle mura più spiate d'Italia i due sembravano aver trovato un equilibrio, ma di recente sarebbe accaduto qualcosa che avrebbe portato alla rottura definitiva.