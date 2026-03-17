Il Grande Fratello Vip 2026 prende il via oggi, martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. Questa edizione introduce una significativa novità: l'Open House, che ha visto quattro concorrenti entrare nella Casa in anticipo rispetto all’inizio ufficiale del programma. Nel ruolo di opinioniste sono confermate Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte a commentare le dinamiche tra i partecipanti durante le puntate serali.

L'inedita "Open House" e i primi ingressi

L’edizione 2026 si distingue per l’apertura anticipata della Casa a quattro concorrenti: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Questi partecipanti hanno avuto l’opportunità di esplorare la nuova ambientazione e di iniziare la convivenza già da venerdì 13 marzo, vivendo in anteprima le dinamiche del gioco. Questa scelta ha offerto al pubblico la possibilità di seguire le prime interazioni attraverso finestre live e contenuti digitali dedicati, anticipando l'atmosfera del reality.

Il cast completo e gli appuntamenti

Oltre ai protagonisti dell’Open House, la Porta Rossa si apre per altri dodici concorrenti. Entrano nella Casa: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo e GionnyScandal.

In totale, sono sedici i partecipanti che si contenderanno il montepremi finale, mettendo in gioco le proprie personalità e talenti.

Il secondo appuntamento con il reality è fissato per venerdì 20 marzo, sempre in prima serata su Canale 5. Il pubblico potrà seguire le vicende dei concorrenti sia in televisione sia online, grazie alle finestre live disponibili sul sito ufficiale del programma e su Mediaset Infinity, oltre che attraverso i canali social e le clip in onda nei principali programmi della rete. L’edizione 2026 si preannuncia ricca di dinamiche e potenziali colpi di scena, con un cast variegato e la presenza di opinioniste pronte a offrire spunti di riflessione e commenti sulle strategie dei concorrenti.