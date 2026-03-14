Manca sempre meno al debutto della nuova edizione del Grande Fratello VIP, in arrivo martedì 17 marzo 2026 su Canale 5. Alla conduzione tornerà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. In attesa della prima puntata, alcuni concorrenti hanno già varcato la porta della Casa: Adriana Volpe, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Proprio nelle prime ore di convivenza, Adriana ha deciso di raccontare ai coinquilini il suo rapporto complesso con una delle future concorrenti, Antonella Elia.

Il racconto di Adriana Volpe

La conduttrice racconta che tra loro ci sono stati momenti molto diversi nel tempo. “Con Antonella sono stati alti e bassi”, spiega, ricordando come in passato non siano mancati gli scontri dovuti a caratteri molto forti. Allo stesso tempo, Volpe sottolinea di aver condiviso con lei anche periodi positivi, fatti di confronto, complicità e sostegno reciproco.

Nonostante le incomprensioni, Volpe riconosce il valore della collega e ne descrive il carattere con sincerità. “Bisogna saperla prendere”, afferma, spiegando che Antonella è una donna creativa e divertente, ma anche molto diretta e pungente.

Proprio questo lato del suo carattere, ammette, in alcune occasioni l’ha sorpresa e anche delusa.

“Quando pensi di conoscerla, è lì che ti destabilizza. Lei è molto provocatrice”.

Le sue parole attirano l’attenzione degli altri coinquilini. Ibiza Altea si mostra curiosa di capire come Adriana reagirà quando Antonella entrerà nella Casa e le chiede se sarà felice di rivederla. La risposta della conduttrice arriva senza esitazioni: “Sì, sono felice”.

L'ingresso dei primi quattro concorrenti

Tra i primi volti a varcare il giardino c’è Adriana Volpe, conduttrice televisiva già concorrente del GFVIP4 e opinionista del GFVIP6. Con lei anche Ibiza Altea, modella italoamericana nota per la partecipazione a Too Hot to Handle. Completano il gruppo Raul Dumitras, ex protagonista di Temptation Island, e Renato Biancardi, imprenditore e cantante napoletano diventato virale sul web.

Per loro la permanenza nella Casa inizia con una sorpresa: le porte restano chiuse e i quattro devono trascorrere la prima notte accampati in giardino con sacchi a pelo e tende da montare.

L’appuntamento con la prima puntata del Grande Fratello VIP è fissato per martedì 17 marzo 2026 su Canale 5.