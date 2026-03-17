Manca pochissimo alla prima puntata del Grande Fratello Vip 2026: stasera, 17 marzo, Ilary Blasi condurrà l'appuntamento che darà il via ad un'attesissima edizione del reality di Canale 5. Le anticipazioni del web svelano che nella casa entreranno 12 concorrenti e si aggiungeranno ai 4 che sono reclusi da venerdì scorso: tutti gli inquilini, inoltre, saranno chiamati a fare le nomination che potrebbero mettere a rischio alcuni di loro.

Parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip

Le porte della casa più spiata d'Italia si sono riaperte venerdì scorso con un Open House che ha riscosso molto successo (più di un milione di persone collegate su Mediaset Infinity), ma la nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà ufficialmente questa sera.

Il 17 marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata del reality di Canale 5 e Ilary Blasi avrà il compito di presentare al pubblico tutto il cast di questa stagione.

Gran parte del tempo a disposizione, dunque, stasera sarà dedicato ai 12 concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa e che si uniranno al gruppo già esistente (Ibiza, Raul, Renato e Adriana): secondo un'indiscrezione ancora da verificare, il primo ad entrare nella casa dovrebbe essere Raimondo Todaro.

Scintille a distanza tra gli inquilini

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 17 marzo non dovrebbero mancare i confronti: in questi giorni, infatti, sul web si è parlato molto delle frecciatine che si sono lanciate Adriana e Antonella a distanza, e Ilary Blasi potrebbe metterle faccia a faccia già al debutto.

Anche Alessandra Mussolini si è lamentata del comportamento degli inquilini (troppo rumorosi secondo lei) che sono nella casa da venerdì scorso, e questo potrebbe essere un altro interessante spunto di discussione.

Ibiza, invece, ha palesato la sua antipatia nei confronti di Francesca e la conduttrice potrebbe approfondire questa dinamica già da stasera.

Successo Open House e daytime

Al termine della puntata del 17 marzo non dovrebbero mancare le nomination, e sarà interessante ascoltare le motivazioni che daranno i concorrenti quando si voteranno tra loro a pochi giorni dall'inizio dell'avventura.

La nuova edizione del GF Vip sembra essere partita con il piede giusto, infatti sia l'Open House che i daytime hanno fatto registrare buoni ascolti e un altissimo numero di interazioni sui social.