L'edizione 2026 del Grande Fratello Vip sta per iniziare: venerdì 13 marzo, infatti, quattro concorrenti del cast parteciperanno ad un evento che è stato ribattezzato Open House. A partire dalle 17:00, dunque, Adriana Volpe e altri tre inquilini varcheranno la soglia della porta rossa e cominceranno l'avventura: le immagini live dalla casa saranno disponibili su Mediaset Infinity, sul sito e sui profili social del programma.

Parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip

Quest'anno il Grande Fratello Vip inizierà in modo insolito: le porte della casa più spiata d'Italia, infatti, si apriranno quattro giorni prima del debutto del programma su Canale 5.

Quest'operazione è stata chiamata Open House e prenderà il via il 13 marzo dalle 17:00: da quel momento, infatti, i telespettatori potranno cominciare a seguire tutto quello che accadrà tra alcuni concorrenti dell'edizione 2026.

Le anticipazioni del web svelano che a varcare la soglia della porta rossa saranno solo in quattro, ovvero: il dj Raul Dumitras, il musicista Renato Biancardi, la conduttrice Adriana Volpe e l'influencer Ibiza Altea.

Manca poco e tutto avrà inizio ⏳



Segui la diretta sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity ✨ #GFVIP pic.twitter.com/9rmNaFb5SJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 13, 2026

Dove guardare la diretta dalla casa

Dalle 17:00 di oggi, 13 marzo, la casa del Grande Fratello Vip si popolerà e i fan potranno seguire cosa accadrà in due modi.

Il canale 55 del Digitale Terrestre trasmetterà la diretta solo dopo la prima puntata su Canale 5 (quindi da martedì prossimo), invece da questo venerdì il pubblico potrà aggiornarsi su quello che succederà o su Mediaset Infinity o sul sito ufficiale della trasmissione.

Anche sui profili social del format dovrebbero caricare contenuti inediti dei quattro concorrenti che parteciperanno all'Open House di questo pomeriggio.

I primi inquilini

Gli autori hanno scelto quattro persone molto diverse per l'Open House del 13 marzo: Adriana è sicuramente la concorrente più famosa e più amata dal pubblico, anche perché è già stata nella casa e conosce bene le dinamiche del gioco.

I fan del Grande Fratello Vip sono curiosi di vedere all'opera anche Raul (noto soprattutto per la partecipazione a Temptation Island con la ex Martina) e Ibiza, entrambi giovani e single.

Di Renato si dice che sarebbe molto amico di Stefano De Martino, ma lui è pronto a farsi conoscere a 360° tra le mura più spiate d'Italia.