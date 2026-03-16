L’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello VIP si accompagna già alle prime scintille tra i possibili protagonisti. A far discutere, questa volta, sono le dichiarazioni rilasciate da Antonella Elia durante la sua partecipazione a Verissimo, dove ha affrontato apertamente il tema del suo rapporto con Adriana Volpe.

Le parole di Antonella contro Adriana Volpe

Le due avevano già condiviso l’esperienza nella Casa durante una passata edizione del reality e, fin da allora, il loro legame è stato segnato da tensioni e incomprensioni. Anche oggi, a quanto pare, le cose non sembrano cambiate molto.

Nel corso dell’intervista, Elia ha spiegato di non essere particolarmente serena all’idea di ritrovare la collega nello stesso contesto televisivo. Secondo la showgirl, tra loro ci sarebbero state aspettative tradite e un rapporto che col tempo si sarebbe rivelato molto diverso da come lo immaginava.

Parlando senza mezzi termini, Elia ha raccontato di essersi sentita delusa dal comportamento di Volpe durante la precedente esperienza nel reality, sostenendo che in quel periodo la conduttrice si sarebbe schierata con persone con cui lei aveva forti contrasti. Una scelta che, a suo dire, ha incrinato definitivamente la fiducia che aveva riposto in lei.

La showgirl ha anche ammesso di avere un carattere impulsivo e diretto, spiegando di dire spesso quello che pensa senza filtri.

Per questo motivo non esclude che la convivenza nella Casa possa rivelarsi complicata.

Prime scintille in casa

La nuova edizione del Grande Fratello prenderà ufficialmente il via il 17 marzo, ma l’avventura è già cominciata per quattro concorrenti che hanno varcato in anticipo la porta della Casa. E tra loro non sono mancati i primi momenti di tensione.

Nella serata di domenica 15 marzo si è acceso un confronto tra Raul e Ibiza. Tutto è nato da un episodio avvenuto poco prima in cucina. Mentre Ibiza si stava truccando, Raul le ha chiesto spiegazioni su ciò che l’aveva infastidita: una discussione partita da un dettaglio apparentemente banale, legato al modo di cucinare le patate con la buccia.

Ibiza ha spiegato di essersi irritata per alcune smorfie di Raul, interpretate come un atteggiamento provocatorio. Ne è nato un breve botta e risposta.