La prima puntata del Grande Fratello Vip 2026 non ha fatto il boom che tanti si aspettavano: nonostante la promozione e l'altissimo numero di interazioni sui social, il reality ha ottenuto solo il 18,3% di share al debutto ed è uno dei risultati più bassi di sempre. In rete sono in molti a pensare che una delle cause di questi ascolti sarebbe la partenza dopo le 22:00, quasi una seconda serata che non tutti riescono a seguire.

I numeri della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip è iniziato e gli ascolti della prima puntata non sono proprio entusiasmanti: 2,1 milioni di spettatori e il 18,3% di share per il debutto della nuova edizione del reality.

Parlando dell'esordio del format questi numeri sono tra i più bassi di sempre, e in pochi si aspettavano un risultato del genere.

Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, il nuovo cast e le dinamiche che sono state approfondite già al debutto, dunque, sembrano non aver appassionato il pubblico televisivo, perlomeno non quanto quello che ha commentato il tutto sui social in diretta.

Le proteste per l'orario d'inizio

Gli ascolti non esaltanti della prima puntata del GF Vip hanno sorpreso la maggior parte degli spettatori, anche se in molti sembrano conoscere una delle cause di questo piccolo "flop".

"Il programma inizia troppo tardi", "Far partire una trasmissione dopo le 22 è follia", "Avevo curiosità, ma la fiction di Rai 1 è iniziata prima e sono rimasto lì", "La ruota della fortuna deve finire prima, tutti gli altri show vengono penalizzati"; "Ormai sono format da seconda serata", "Tanta gente non riesce a stare sveglia fino a quell'ora", "Molte persone si alzano alle 5 per andare a lavorare e non guardano un programma che inizia alle 22", si legge su X in queste ore.

I concorrenti in sfida per l'immunità

Già al debutto gli autori hanno chiesto ai concorrenti del GF Vip di schierarsi e poi sono cominciate le nomination.

Gli inquilini più votati, però, non rischieranno l'eliminazione: chi riceverà il maggior numero delle preferenze fino a venerdì 20 marzo, conquisterà l'immunità almeno fino alla terza puntata.

A sfidarsi in questo primo televoto della nuova edizione sono Antonella, Adriana, Alessandra, Raul, Ibiza, Paola e Renato.