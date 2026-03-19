A neppure 24 ore di distanza dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Gionny Scandal ha già avuto un momento di crisi. La notte scorsa, infatti, la regia ha censurato tutte le conversazioni dei concorrenti sul possibile ritiro del rapper, che a sua volta ha trascorso tantissimo tempo in confessionale per spiegare il suo malessere.

Primo crollo al Grande Fratello Vip

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochi giorni, ma un concorrente ha già preso in considerazione l'ipotesi di ritirarsi.

Mercoledì scorso, infatti, chi ha guardato la diretta dalla casa ha sentito qualche inquilino commentare il crollo di Gionny e la volontà che avrebbe espresso di abbandonare il gioco dopo neppure 24 ore.

La regia ha provato a censurare tutte le conversazioni che ci sono state su questo argomento, infatti nella notte l'inquadratura è stata quasi fissa sul giardino vuoto e su stanze dove non c'era nessuno.

Ancora nessuna decisione ufficiale

Stando a quello che hanno intuito i fan che guardano la diretta dalla casa su Mediaset Infinity, Gionny avrebbe trascorso diverse ore in confessionale dopo aver manifestato la volontà di ritirarsi.

Gli autori del GF Vip, dunque, avrebbero provato a convincere il rapper a rimanere parlandogli in privato, ovvero nell'unica zona della casa da dove non è possibile vedere cosa succede live.

Il concorrente non avrebbe ancora preso una decisione definitiva (al momento è tra le mura più spiate d'Italia), ma maggiori informazioni potrebbero trapelare a ridosso della seconda puntata del 20 marzo.

La reazione dei telespettatori

La notizia del possibile ritiro di Gionny ha già fatto il giro della rete, e molti fan si sono detti stupiti dalla rapidità con la quale il ragazzo sarebbe crollato.

"Ha un passato assurdo, non me la sento di giudicarlo", "Quindi è uscito o no?", "Vorrei che rimanesse, secondo me può dare tanto", "Marco potrebbe convincerlo a restare, ha la sensibilità giusta", "Ma perché scelgono di partecipare se dopo neanche 24 ore vogliono abbandonare?", "Ha avuto un crollo, ci sta", "Vedrete che alla fine resterà e farà un bel percorso", si legge su X in queste ore.