Ibiza Altea è nella casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, ma sono già tanti gli spunti di discussione che ha offerto ai telespettatori. Nelle scorse ore, per esempio, la ragazza si è lasciata andare a dolci parole nei confronti di Daniele Iaia, ovvero il giovane che ha conosciuto a Too Hot to Handle e con il quale ha fatto coppia per quasi due anni lontano dai riflettori.

Le parole di Ibiza su Daniele

Quando mancano poche ore alla prima puntata del Grande Fratello Vip, sui social si sta parlando molto di un'ex coppia molto chiacchierata.

Interpellata dai coinquilini su quanto si sentirebbe pronta ad avere una relazione all'interno della casa, Ibiza ha risposto: "Io non vorrei, non ho tempo.

Ma se accadesse...".

"Nella precedente esperienza (Too Hot to Handle Italia) ho trovato una persona che mi ha stravolto la vita per un anno e mezzo", ha concluso la ragazza riferendosi a Daniele, con il quale ha fatto coppia per un lungo periodo dopo il reality di Netflix.

Adriana: tu ibiza penseresti mai di trovare qualcuno qua dentro???

Ibiza: io non vorrei, non ho tempo. Ma se accadesse .. nella precedente esperienza ho trovato una persona che per un anno e mezzo mi ha stravolto la vita🥲🥲daniele iaiaaaaaaaa do stai #gfvip pic.twitter.com/UQ2hO4Rq12 — Lola G. come Giacomino Franchi❤️ (@LGrullita) March 16, 2026

La reazione dei fan del Grande Fratello Vip

Ibiza e Daniele sono stati amatissimi come coppia, infatti la notizia della rottura ha dato un grande dispiacere a tutti i loro sostenitori.

"Daniele dove sei?", "Lei parla ancora così di lui, mamma mia", "La loro storia è stata importantissima", "Li ho amati", "Lo ha già nominato nella casa del GF Vip, adoro", "Le ha stravolto la vita? Che bello", "Ilary fallo entrare anche solo come ospite", "Che ricordi", "Non lo ha ancora superato", "Ibiza e Daniele sono stati la ship dell'anno", "Io ho bisogno di rivederli insieme", si legge su X in queste ore.

Il feeling con Renato

Ibiza è tra i concorrenti che sono entrati nella casa del GF Vip con quale giorno d'anticipo rispetto alla prima puntata, e in circa quattro giorni ha discusso, divertito e incuriosito.

Di recente, infatti, la giovane si è mostrata molto complice con Renato e sul web c'è già chi pensa che tra i due potrebbe nascere qualcosa, sempre se gli autori non decideranno di "arruolare" Daniele.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore ha svelato che sarebbe al vaglio l'idea di far entrare in gioco l'ex di un partecipante e molti fan pensano che potrebbe trattarsi proprio dell'ex di Ibiza.