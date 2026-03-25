Dopo averla baciata, Renato Biancardi ha nominato Lucia Ilardo al televoto per l'eliminazione, nella nuova puntata di Grande Fratello: la nomination subita ha fortemente deluso la gieffina, che se fosse stata nei panni del coinquilino avrebbe nominato Ibiza.

GF, Lucia subisce la nomination da Renato

Nella notte seguita alla puntata di Grande Fratello del 24 marzo 2026, Lucia Ilardo ha espresso la profonda delusione provata per la nomination subita da Renato Biancardi. La concorrente, reduce dal flirt con il coinquilino culminato in un bacio tra loro nella Casa di Cinecittà, non ha usato mezzi termini per scagliarsi contro Renato in un duro confronto.

"Perché mi hai nominata? Avresti potuto nominare Ibiza e ricambiare il suo voto, dato che lei ti aveva votato la puntata scorsa", ha così incalzato il coinquilino, che ha quindi ribattuto a tono: "Ti ho votato per il motivo che ti ho detto in diretta. Non ho votato Ibiza perché avevo chiarito con lei".

Arriva il confronto

Alla richiesta di una motivazione valida rispetto alla nomination subita, poi, Lucia non ha ricevuto una chiara risposta dal concorrente, tanto da sentirsi umiliata da Renato.

"Io fossi stata te, avrei votato Ibiza così avresti ricambiato la nomination che ti aveva dato", ha proseguito la concorrente, apparendo fortemente provata per la nomination subita dall'ex amore.

Virali sui social le immagini del confronto

Nel frattempo, intanto, sui social sono diventate virali le immagini del confronto avutosi dopo la puntata tra i due coinquilini. Nella stessa puntata di Grande Fratello, incalzata sul flirt avuto con Renato rispetto all'avvicinamento del concorrente a Lucia, poi Ibiza ha quindi rilasciato delle dichiarazioni critiche anche sulla coinquilina.

“Forse cerca un po’ più di divertimento, cosa che io non gli posso dare”, ha esordito nel suo intervento pubblico. Ma non é tutto. Ibiza ne ha avute da dire anche su Lucia definendola leggera e superficiale nei rapporti instaurati nella Casa.

Nell'attesa per la nuova puntata del gioco molti tra gli utenti nel web sono in molti che scommetterebbero in una possibile nascita di un triangolo amoroso tra le dinamiche del gioco, tra i tre protagonisti del Grande Fratello.