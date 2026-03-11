La nuova edizione del Grande Fratello Vip inizierà tra meno di 48 ore: sui social, infatti, è stato annunciato che quattro concorrenti entreranno nella casa con qualche giorno d'anticipo rispetto al resto del cast. "Open house", così è stata ribattezzata la mossa inedita degli autori che ha sorpreso tutto il pubblico: venerdì 13 marzo Adriana Volpe, Ibiza Altea, Renato Biancardi e Raul Dumitras cominceranno l'avventura tra le mura più spiate d'Italia.

Partenza anticipata per il Grande Fratello Vip

La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda martedì 17 marzo, ma la diretta dalla casa sarà disponibile già da questo venerdì.

Come hanno anticipato i profili social del reality, tra circa 48 ore le porte della casa si apriranno per accogliere quattro concorrenti del cast.

A partire dal 13 marzo, dunque, sul sito della trasmissione e sull'app Mediaset Infinity sarà possibile seguire quello che accadrà tra le mura più spiate d'Italia in un'operazione che è stata ribattezzata "Open house" e che non ha precedenti nella storia del programma di Canale 5.

Chi sta per entrare nella casa

Nell'anticipare l'imminente riapertura della casa, gli autori del Grande Fratello Vip hanno anche svelato i nomi dei quattro concorrenti che inizieranno l'avventura venerdì 13 marzo.

A varcare la soglia della porta rossa tra circa 48 ore, dunque, saranno: la conduttrice Adriana Volpe, il dj Raul Dumitras (noto soprattutto per aver partecipato a Temptation Island qualche anno fa), l'influencer Ibiza Altea e il musicista Renato Biancardi.

Gli altri 12 personaggi famosi che sono stati annunciati lo scorso weekend, entreranno in gioco nel corso della prima puntata di martedì 17 marzo.

Per la prima volta #GFVIP inizia con un’inedita OPEN HOUSE ✨

Alcuni concorrenti varcano la soglia prima di tutti. Seguili in diretta da venerdì, ogni giorno, sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity ✨ pic.twitter.com/RGINp7Nfnq — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2026

Il parere dei fan sui social

La notizia che quattro concorrenti entreranno nella casa prima dell'inizio della nuova edizione, ha sorpreso in parte il pubblico perché questa voce circolava già da tempo sui social.

"Non vedo l'ora", "Sono già davanti alla tv", "Non sarebbe stato più interessante farli entrare tutti una settimana prima?", "Perché solo quattro?

Di cosa parleranno?", "Molto interessante", "Venerdì si torna a respirare", "E cha faranno fino a martedì?", "Che bello", "Io li avrei fatti entrare tutti", "Non si vedrà sul canale 55?", si legge su X in queste ore.