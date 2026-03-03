Le porte della casa del Grande Fratello Vip si riapriranno il 17 marzo, ma Deianira Marzano ha svelato quello che dovrebbe essere il cast completo della nuova edizione. Secondo l'esperta di gossip, dunque, i concorrenti del reality saranno 16: tra questi ci sarebbero l'ex tronista di U&D Nicolò Brigante, Lucia Ilardo e Raul Dumitras di Temptation Island, Ibiza Altea di Too Hot to Handle e Giovanni Calvario e L'amore è cieco.

L'elenco ufficioso dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Salvo cambi di programma, la prima puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda il 17 marzo.

In queste ore sulle reti Mediaset ha cominciato a circolare il promo dell'edizione che sarà condotta da Ilary Blasi e alla quale dovrebbero partecipare ben 16 personaggi famosi.

L'elenco ufficioso dei concorrenti della nuova stagione del reality di Canale 5 è stato pubblicato da Deianira Marzano su Instagram e in esso figurano un ex tronista di Uomini e donne, due chiacchierati protagonisti del recente passato di Temptation Island e due donne che hanno già vissuto nella casa.

I nomi nella lista di Deianira Marzano

Nella lista che l'esperta di gossip ha condiviso sui social oggi, 3 marzo, dunque, ci sono: Adriana Volpe, Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Francesca Manzini, Marco Berry, Dario Cassini, Francesco Faraoni e Paola Caruso.

Tra i protagonisti del GF Vip, però, ci dovrebbero essere anche alcuni personaggi che sono conosciuti quasi esclusivamente per aver partecipato ad un altro programma, come: Ibiza Altea, Giovanni Calvario, Nicolò Brigante (ex tronista di U&D, Raul Dumitras e Lucia Ilardo di Temptation Island, Barbara Prezia di Pechino Express e Renato Biancardi.

Le opinioniste ufficiali

Ad oggi, 3 marzo, non è stato ufficializzato neppure un concorrente del cast, invece si sa già chi affiancherà Ilary Blasi nelle lunghe dirette.

Le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, entrambe avvezze a questo ruolo e pronte a commentare tutto quello che faranno gli inquilini nelle sei settimane che dovranno trascorrere tra le mura più spiate d'Italia.