Continuano a trapelare notizie e indiscrezioni sull'edizione del Grande Fratello Vip che debutterà su Canale 5 il 17 marzo. Lorenzo Pugnaloni, ad esempio, in queste ore ha svelato che sul contratto che hanno firmato i concorrenti ci sarebbe scritto che il programma potrebbe durare fino a 15 settimane in caso di buoni ascolti e un ottimi riscontro da parte del pubblico.

Le ultime novità sul Grande Fratello Vip

Il cast del Grande Fratello Vip è stato svelato l'8 marzo, ma c'è una cosa che gli autori avrebbero volutamente tenuto nascosta ai telespettatori: la reale durata della nuova edizione.

Se ufficialmente si è parlato di una stagione "breve ma intensa" del reality, sembra che le cose non starebbero davvero in questo modo.

Lorenzo Pugnaloni, infatti, su Instagram ha svelato: "Altro che 6 settimane. Nel contratto le settimane sono ben 15. La durata sarà maggiore di quella annunciata. Magari è stato un cambiamento dell'ultimo minuto per occupare il palinsesto, ma posso dirvi che il GF Vip avrà più spazio del previsto. La durata, comunque, dipenderà dagli ascolti".

Due spie tra i concorrenti

Sempre in queste ore Davide Maggio ha svelato un retroscena sul cast che è stato ufficializzato domenica scorsa.

Stando a quello che si legge sul web il 9 marzo, tra i 16 concorrenti ci sarebbero due spie: si tratterebbe di due inquilini che avrebbero il compito di fare da "ponte" tra gli autori e il resto del gruppo, ma sempre nel rispetto delle dinamiche del gioco.

Questo ruolo sarebbe stato assegnato a Francesca Manzini e Marco Berry.

Gli esclusi e i nomi saltati all'ultimo

In rete sta circolando anche l'elenco dei personaggi famosi che sarebbero stati esclusi dal cast dell'edizione 2026 del Grande Fratello Vip.

In questa lunga lista figurano ben tre ex protagonisti di Uomini e donne: il cavaliere Armando Incarnato e i tronisti Gianmarco Steri e Martina De Ioannon (che attualmente sono una coppia).

Se la ragazza non è tra i concorrenti del reality, il suo ex Raul Dumitras è stato scelto e il 17 marzo varcherà la soglia della porta rossa assieme ad altre celebrità pronte a tutto pur di arrivare fino alla fine di una stagione attesissima del programma di Canale 5.