Per settimane si è vociferato che Guendalina Tavassi avrebbe partecipato al Grande Fratello Vip, ma il suo nome non figura nel cast ufficiale che è stato svelato l'8 marzo. In diretta su Instagram, inoltre, l'influencer ha svelato che nessuno l'avrebbe contattata per fare un provino, ma che le sarebbe piaciuto tanto tornare nella casa dove ha vissuto molti anni fa.

La versione di Guendalina

Sono 16 i personaggi famosi che tra poco più di una settimana si trasferiranno nella casa del Grande Fratello Vip, ma tra questi non c'è Guendalina Tavassi.

Non molto tempo fa sul web si è parlato insistentemente del ritorno della donna tra le mura più spiate d'Italia dopo quasi 18 anni, ma alla fine queste voci si sono rivelate infondate perché lei non è nel cast della nuova edizione.

"La verità è che non ci sarò perché non sono stata contattata, non ho fatto neanche il provino per questo GF. Non nego che mi sarebbe piaciuto, anche perché c'è Ilary e ho un bellissimo ricordo dell'Isola dei famosi che ho fatto con lei alla conduzione. Gli autori conoscono il mio potenziale, sanno che se ci sono io in casa ci si diverte", ha dichiarato l'influencer nel corso di una recente diretta che ha fatto su Instagram.

La reazione dei fan del Grande Fratello Vip

Quando sono stati svelati i 16 concorrenti del Grande Fratello Vip, diversi fan si sono detti rammaricati per l'assenza di Guendalina nel cast.

"Lei sarebbe stata la ciliegina sulla torta", "Troppo dispiaciuta, ci avrebbe fatto divertire", "Ma dov'è?", "Non possono farla entrare in corsa?", "Ditemi che la stanno tenendo fuori per strategia, ma che entrerà", "Mi avete illusa", "Non gli perdonerò mai questa esclusione", "Manca Guendalina, non va bene", "Che flop", si legge su X in queste ore.

Chi torna nella casa dopo tanti anni

Se Guendalina non rientrerà nella casa dove ha già vissuto in passato, altri personaggi famosi stanno per rivivere quest'esperienza per la seconda volta.

Antonella Elia e Adriana Volpe, infatti, hanno accettato di tornare a vestire i panni di concorrenti del Grande Fratello Vip dopo alcuni anni e soprattutto dopo che sono state anche opinioniste della trasmissione di Canale 5.