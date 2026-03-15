Il primo sabato all'interno della casa del Grande Fratello Vip è trascorso in maniera tranquilla. Parlando con Raul Dumitras, Renato Biancardi ha confidato di essersi già ricreduto sul coinquilino: "Sei arrogante, ma non sei cattivo".

Per la prima volta nella storia del programma, quattro concorrenti hanno effettuato l'ingresso nella casa in anticipo rispetto al resto del cast; si tratta di Renato Biancardi, Ibiza Altea, Adriana Volpe e Raul Dumitras.

Raul a Renato: 'Io voglio sempre brillare'

In occasione del primo sabato trascorso nella casa del GFVip, i quattro concorrenti si sono ritrovati a parlare dei concorrenti che entreranno e delle possibili strategia da attuare.

Adriana Volpa ha spiegato che avendo già alle spalle un'esperienza al reality show, non intende portare avanti alcuna strategia in quanto ha capito che non si possono calcolare le cose. Renato invece crede che bisogna per forza fare una strategia per proseguire il percorso più a lungo sotto i riflettori. Dal canto suo Raul ha rivelato che vuole focalizzarsi sul suo percorso: inizialmente nominerà chi gli sta antipatico e non chi teme di più. A seguire il discorso si è spostato sulle possibili antipatie e Renato Biancardi ha ammesso di essersi ricreduto su Raul Dumitras: "Sei arrogante, ma non sei cattivo". "Io voglio sempre brillare, ma non devo oscurare qualcun altro", la replica del 25enne romano.

A quel punto Ibiza Altea ha confidato che tra i nuovi ingressi potrebbe andare d'accordo con Antonella Elia, mentre con Francesca Manzini potrebbe non esserci un buon feeling.

Il cast del Grande Fratello Vip

Martedì 17 marzo ai quattro concorrenti già presenti nella casa del GFVip, si uniranno altri personaggi famosi:

Antonella Elia

Alessandra Mussolini

Nicolò Brigante

Lucia Ilardo

Francesca Manzini

Raimondo Todaro

Dario Cassini

Paola Caruso

Giovanni Calvario

Barbara Prezia

Giovannyscandal

Alla conduzione c'è Ilary Blasi, mentre le opinioniste chiamate a commentare le dinamiche dei concorrenti sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il parere degli utenti del web

Intanto su X, diversi utenti del web hanno espresso un parere sulla nuova edizione del reality targato Mediaset.

"Ragazzi ho visto le immagini della casa. È semplicemente stupenda", ha detto un utente. A fare eco ci ha pensato un altro: "La casa è all'altezza del cast. Questa volta si sono davvero superati". Un altro utente ha affermato: "Renato ogni tot minuti va davanti ad una telecamera canta 'Per sempre sì' facendo il balletto e poi torna tranquillamente a fare quello che stava facendo". Uno spettatore ha commentato: "Ibiza ha detto che potrebbe non andare d'accordo con Francesca Manzini. Non aspettiamo altro che vederle accapigliarsi". Infine c'è chi si è augurato che il reality possa ottenere ottimi ascolti: "Mi auguro che non sia un flop per Ilary Blasi".