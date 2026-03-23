Da giorni sul web si vocifera di una possibile chiusura anticipata del Grande Fratello Vip, soprattutto a fronte degli ascolti non entusiasmanti delle prime puntate. Lorenzo Pugnaloni, però, ha escluso quest'eventualità e ha rilanciato svelando che l'edizione in corso dovrebbe concludersi all'inizio di maggio e che la rete starebbe già pensando ad un'altra da proporre tra settembre e ottobre.

Le ultime novità sul Grande Fratello Vip

Il 24 marzo andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip e ci sarà la prima eliminazione, ma sul web si sta parlando soprattutto del futuro del reality.

Da alcuni giorni si è sparsa la voce che il programma potrebbe chiudere i battenti con largo anticipo rispetto al previsto a causa degli ascolti un po' deludenti dei primi due appuntamenti (lo share non ha mai superato il 18%), ma le cose non starebbero davvero così.

In una storia che ha postato su Instagram il 22 marzo, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha svelato: "Nessuna chiusura anticipata, il GF Vip non intende mollare e finirà a maggio (salvo catastrofi irreparabili) e a riposare non si pensa, infatti è già in cantiere l'idea di una nuova edizione a settembre/ottobre".

I dubbi sul doppio appuntamento settimanale

Sempre secondo Pugnaloni, però, la rete starebbe valutando la possibilità di ridurre ad una le puntate serali del Grande Fratello Vip.

"L'unica cosa che può cambiare è il doppio appuntamento, ovvero cancellarlo e lasciarne solo uno. Ancora nessuna decisione ufficiale", ha concluso l'esperto di gossip sui social.

In arrivo la prima eliminazione

Nell'attesa di novità sul futuro e sul doppio appuntamento settimanale, al GF Vip è in arrivo la prima eliminazione.

Il meno votato tra Lucia, Dario, Marco, Nicolò, Paola, Raimondo e Francesca dovrà abbandonare la casa per sempre e diventerà il primo escluso ufficiale di quest'edizione del reality Mediaset.

Sul web si sta parlando tanto anche di alcune dichiarazioni sopra le righe di Cassini e di una presunta bestemmia di Ibiza: per entrambi i concorrenti, infatti, c'è chi sta chiedendo il più serio dei provvedimenti disciplinari, ovvero la squalifica immediata dal gioco.