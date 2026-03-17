Il Grande Fratello Vip 8 è iniziato da pochi giorni, ma sul web si sta già parlando molto di quello che potrebbe succedere dopo l'ingresso di tutti i concorrenti nella casa. Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha svelato che gli autori starebbero valutando l'ipotesi di far entrare in gioco l'ex di un partecipante (non ha fatto il suo nome) e si tratterebbe di una persona che ha già partecipato ad un altro reality.

L'indiscrezione che circola sul web

Il cast del Grande Fratello Vip potrebbe non essere chiuso, o meglio questo è quello che si vocifera a poche ore dalla prima puntata su Canale 5.

In una storia che ha postato su Instagram il 17 marzo, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha scritto: "Ci sarebbe l'idea di chiamare l'ex di un partecipante per farlo entrare nella casa. No, non è chi pensate. Ma proviene da un reality".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, gli autori starebbero prendendo in considerazione l'ipotesi di inserire nel gruppo una persona che ha avuto un legame sentimentale con uno degli inquilini, qualcuno che avrebbe già partecipato ad almeno un'altra trasmissione televisiva.

SE NON È MARTI BAMBOLINA CHE SIA DANIELE GRAZIE #gfvip pic.twitter.com/oj1X8v6lyk — io io io (@trashnelcuore_) March 17, 2026

Le teorie dei fan del Grande Fratello Vip

Il retroscena svelato da Pugnaloni ha già fatto il giro della rete, e sono un paio le ipotesi che i fan del GF Vip hanno fatto a riguardo.

La persona che potrebbe entrare nella casa a programma già iniziato, infatti, secondo alcuni potrebbe essere Martina De Ioannon e secondo altri Daniele Iaia, rispettivamente ex di Raul e Ibiza.

"Se non è la bambolina Martina, che sia Daniele. Grazie", "Io accendo un cero per Daniele", "Ha detto che non chi pensiamo, quindi escluderei Martina", "Chi ha già fatto un reality se non Daniele?", "Farebbero ascolti altissimi con Ibiza e Daniele", "Sono già pronta", "Preparo i pop corn", "Lo spero tantissimo", si legge su X in queste ore.

Rosario di Temptation Island tra i candidati

Sempre leggendo i commenti che sono stati pubblicati sui social in queste ore, si apprende che l'ex di un concorrente del GF Vip potrebbe essere Rosario Guglielmi.

In effetti il ragazzo proviene da un reality (Temptation Island 2025) e nella casa ritroverebbe l'ex fidanzata Lucia, che è nel cast ufficiale di questa edizione.