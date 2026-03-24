È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip, in programma martedì 24 marzo 2026 su Canale 5. Alla conduzione torna Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli.

A una settimana dal debutto, nella Casa iniziano già a delinearsi le prime dinamiche e alleanze, mentre cresce l’attesa del pubblico per scoprire chi sarà il primo eliminato di questa edizione.

Secondo i sondaggi online, a spiccare è Paola Caruso, ex “Bonas” di Avanti un altro!, attualmente tra le concorrenti più sostenute. Situazione più complicata, invece, per Lucia Ilardo, che al momento risulta tra le meno votate e rischia seriamente l’eliminazione.

GF Vip i sondaggi aggiornati al 24/03

Sul sito Grande Fratello Forum Free sono stati pubblicati i sondaggi relativi alla prima eliminazione del Grande Fratello Vip. Il quesito è posto in forma positiva e invita il pubblico a esprimere la propria preferenza su chi, tra i concorrenti in nomination, desidera salvare.

Alle ore 13:40 del 24 marzo 2026, hanno partecipato al sondaggio 537 utenti.

A guidare la classifica è Paola Caruso, che raccoglie il 28,31% delle preferenze. Al secondo posto si colloca Raimondo Todaro, scelto dal 19,74% degli utenti. Terza posizione per la comica e imitatrice Francesca Manzini, che ottiene il 12,85% dei consensi.

Segue, al quarto posto, Nicolò Brigante con l’11,17% dei voti, mentre Dario Cassini si piazza quinto con il 9,50%.

Subito dopo troviamo Marco Berry, che conquista il 9,31% delle preferenze.

Chiude la classifica Lucia Ilardo, ferma al 9,12%: al momento, sarebbe quindi la concorrente più a rischio eliminazione.

Primo bacio nella casa del Grande Fratello

Dopo una settimana intensa, tra confronti accesi e momenti carichi di emozione, nella Casa del Grande Fratello Vip nel cuore della notte accade qualcosa destinato a far parlare.

Quando le luci si abbassano, Lucia Ilardo si rifugia sotto le coperte nel tentativo di lasciarsi alle spalle la giornata. Poco dopo, però, Renato Biancardi la raggiunge in punta di piedi e si siede accanto a lei, rompendo la quiete con una presenza tutt’altro che casuale.

Tra i due si crea subito un’atmosfera intima.

Nascosto dalla penombra e da un lembo di maglione, scatta il primo bacio di questa edizione. Un attimo fugace ma intenso, che segna ufficialmente l’inizio della prima possibile storia nella Casa.

Subito dopo, quasi a voler cancellare tutto, i due si allontanano con un timido “buonanotte”. Ma ciò che è successo non passa inosservato: il primo bacio del Grande Fratello Vip è ormai realtà.