Venerdì 20 marzo sarà chiuso il televoto che assegnerà la prima immunità della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel sondaggio che è stato fatto su GF Forum Free e al quale hanno partecipato 275 utenti, Antonella Elia è in testa con il 34,55% delle preferenze: solo quarto posto per Raul Dumitras con il 6,55%.

I risultati parziali delle votazioni online

Al termine della prima puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha aperto un televoto che tra un paio di giorni porterà alla proclamazione del concorrente preferito dal pubblico tra gli 8 che sono in nomination.

Oggi, 18 marzo, circa 275 utenti hanno partecipato al primo sondaggio sulla nuova edizione del reality e la stragrande maggioranza ha votato per Antonella: la showgirl, infatti, ha ricevuto il 34,55% delle preferenze totali e attualmente è leader incontrastata in questa votazione.

Secondo posto provvisorio per Alessandra con il 24,00%, terzo per Adriana con il 15,64%.

Nonostante la sua popolarità sui social, al momento Raul è solo quarto con il 6,55% dei voti, quindi molto distante dalla coinquilina che è in testa.

I fanalini di coda

Scendendo nella classifica generata dai voti degli utenti che hanno partecipato a questo sondaggio, non mancano le sorprese.

Il penultimo posto è occupato da Lucia, "star" dell'ultima edizione di Temptation Island, che per ora è stata votata dal 4,36% dei fan.

Fanalino di coda, invece, è Ibiza con il 4,00%.

Se questi risultati dovessero corrispondere con quelli che Ilary Blasi svelerà nel corso della seconda puntata del GF Vip, l'immunità andrebbe ad Antonella.

Le lamentele del pubblico del Grande Fratello Vip

Gli ascolti della prima puntata del Grande Fratello Vip non sono stati entusiasmanti: a seguire l'esordio della nuova edizione sono stati 2,1 milioni di spettatori, per uno share che ha toccato il 18,3%.

Sui social sono in molti a pensare che questo risultato un po' deludente dipenderebbe anche dall'orario in cui Gerry Scotti ha dato la linea a Ilary Blasi: un parere condiviso da molti è quello che La ruota della fortuna finirebbe troppo tardi (spesso non prima delle 22:00) e i programmi che vanno in onda dopo sarebbero penalizzati da ciò.